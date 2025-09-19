Uno Santa Fe | Unión | Unión

Marcelo Estigarribia: "Madelón vive las 24 horas para Unión"

Marcelo Estigarribia resaltó el trabajo de Leonardo Madelón en el buen momento de Unión, y destacó: "Es muy cercano".

19 de septiembre 2025 · 18:09hs
El presente de Unión encuentra a Marcelo Estigarribia como una de sus principales figuras. El delantero atraviesa un gran momento y lo dejó reflejado en una charla con La Liga Profesional, en streaming, donde resaltó la influencia de Leonardo Madelón en el equipo.

Estigarribia sobre la importancia de Madelón

“Madelón vive las 24 horas para Unión y te lo hace saber. Siempre muestra lo que es la historia de esta institución y el sentido de pertenencia que tiene. Es muy cercano”, aseguró el atacante tatengue, quien se convirtió en una pieza clave en la ofensiva rojiblanca.

Con su habitual franqueza, Estigarribia valoró no solo el trabajo futbolístico del entrenador, sino también su capacidad para transmitir el ADN unionista al grupo. “Es un técnico que te acerca a la historia del club, y eso se siente en cada entrenamiento y en cada partido”, agregó.

La clave según Estigarribia

El presente futbolístico del delantero coincide con un Unión en alza, que busca sostener su buen andar en la Liga Profesional y en los torneos que se le presentan por delante. El respaldo de Madelón y la sintonía con el plantel parecen ser factores decisivos en este rendimiento.

“Es muy cercano”, reiteró Estigarribia, dejando en claro que la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores es una de las claves de este momento del Tatengue.

