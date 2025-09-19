La cotización en el Banco Nación sube este viernes otros 20 pesos y no detiene su marcha alcista. Los bonos y las acciones vuelven a caer.

El dólar oficial saltó a 1.515 pesos y el riesgo país se acercó a los 1.500 puntos

La semana de inestabilidad en los mercados cierra con la misma impronta. El dólar oficial en el Banco Nación sube este viernes otros 20 pesos y salta a 1.515 para la venta.

Además, los bonos soberanos en dólares caen y el riesgo país ya roza los 1.500 puntos básicos, luego de la intervención del Banco Central (BCRA) con venta de reservas, que puso en alerta a los inversores ante el temor por los futuros vencimientos de deuda.

En Nueva York, los globales pierden hasta un 1,9% liderados por el Global 2030; mientras que los bonares se derrumban hasta un 11,4% de la mano del Bonar 2041.

El pasado jueves, los títulos soberanos en dólares tuvieron una jornada para el olvido: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. El índice económico tocó un máximo de un año y ya acumuló un salto de más de 60% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

El dólar mayorista opera en 1.466 y 1.475 pesos, nuevo techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

Esta es la cotización de referencia para intervenir cuando toque las puntas de las bandas, que actualmente tiene un piso a $948,44 y un techo a $1475,32. Es decir, quedó a centavos de activar el mecanismo de venta de divisas de la autoridad monetaria, que en las últimas dos ruedas le demandó la venta de 432 millones de dólares.

Además del Nación, en otros bancos la cotización se encuentra más arriba. En el promedio para los minoristas cotiza a 1.465 para la compra y 1.520 para la venta.

Por ejemplo, el Banco Galicia, BBVA, Hipotecario y Macro negocian los billetes verdes a 1525 para las compras minoristas.

A su vez, el MEP se ubica en 1.534 y el Contado con Liquidación en 1.548. El “blue” se ofrece a 1.495 y 1.515 para ambas cotizaciones.