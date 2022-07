¿Se lo saca a Colón? Tevez otra vez habló de Wanchope Ábila

LEER MÁS: Todos los caminos en Colón apuntan al DT Sergio Rondina

Los rumores indicaron que mucho tuvo que ver, con aporte económico, Carlos Tevez para forzar la salida de su amigo Wanchope Ábila de Boca. Sin embargo, Colón fue quien hizo una inversión de casi 2.500.000 dólares para quedarse con un goleador que de a poco comienza a pagar en la red rival.

Abila-Colón.jpg Ramón Wanchope Ábila le dio el 2-1 a Colón con una muy buena anotación, dejando atrás a Calderón y Mele. José Busiemi / UNO Santa Fe

Con el desembarco de Carlos Tevez como DT de Rosario Central se empezó a rumorear que pediría a Wanchope Ábila, y que si Colón quedaba eliminado en la Copa Libertadores de América, como sucedió, se avanzaría para intentar sumarlo en este mercado de pases, que tuvo una prórroga hasta el lunes 11 de julio.

"Hablo con Wanchope Ábila desde la amistad, pero en Colón está muy bien. Creo que no me aguantaría ningún entrenamiento, ja. Pero siempre lo querés para tu equipo", manifestó Carlos Tevez en el diálogo que mantuvo con TyC Sport.

En tanto que en la previa del duelo ante Sarmiento, a Carlos Tevez se le volvió a preguntar con Wanchope Ábila y reveló: "No, es amigo pero es algo que no terminaría bien. Lo primero es Rosario Central y no los nombres". De esta manera, es un hecho que el cordobés se quedará como mínimo, hasta fin de año en Colón, más allá que tiene contrato por tres temporadas.