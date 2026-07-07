Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

El minuto a minuto de la Argentina frente a Egipto en el Mundial

La Selección Argentina está perdiendo 1-0 ante Egipto, con un tanto de Yasser Ibrahim. El campeón del mundo arrancó dormido y apagado. A Leo Messi le atajaron un penal.

7 de julio 2026 · 12:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El minuto a minuto de la Argentina frente a Egipto en el Mundial

La Selección Argentina está perdiendo ante Egipto por 1-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14' del primer tiempo, mientras que a los 20' le atajaron un penal a Leo Messi. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.

¡Arrancó el partido en Atlanta!

La Selección ya busca los cuartos de final del Mundial frente a Egipto, con tres cambios en relación a la victoria ante Cabo Verde.

PT 14' Gol de Egipto, que sorprende a Argentina en Atlanta

Yasser Ibrahim puso en ventaja con un gran cabezazo a Egipto, que sorprende a la Argentina en Atlanta, por los octavos de final del Mundial.

PT 20' Mostafá Shobir le ataja el penal a Leo Messi

Tras un penal sobre Nicolás Tagliafico, el arquero Mostafá Shobir le ataja el disparo a Leo Messi. La Argentina sigue perdiendo ante Egipto por 1-0.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Árbitro: François Letexier.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium.

Argentina Egipto Mundial
Noticias relacionadas
drew fischer sera el arbitro del cruce entre argentina y cabo verde en miami

Drew Fischer será el árbitro del cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami

el pedido de lautaro martinez a los argentinos: tengan la misma ilusion que nosotros

El pedido de Lautaro Martínez a los argentinos: "Tengan la misma ilusión que nosotros"

messi estiro su ventaja como maximo goleador de los mundiales

Messi estiró su ventaja como máximo goleador de los Mundiales

de la mano de messi, argentina le gano a jordania y ahora va por cabo verde

De la mano de Messi, Argentina le ganó a Jordania y ahora va por Cabo Verde

Lo último

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Último Momento
Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Del Blanco ya está en Francia y Unión espera cerrar la millonaria transferencia

Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Colón no baja los brazos por Herrera y apuesta a un golpe de mercado sobre el cierre

Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

Leandro Garate está en Santa Fe y Colón tiene a su segundo refuerzo

Ovación
En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

En VIVO: Messi falló un penal y la Argentina pierde ante Egipto 1-0 en Atlanta

Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

Colón quiere reflotar la chance de sumar a un viejo anhelo de Medrán

Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Nicolás Reniero no llegaría a Colón y continuaría jugando en España

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

Variada actividad para los clubes en las diferentes categorías de Liga Santafesina

Variada actividad para los clubes en las diferentes categorías de Liga Santafesina

Policiales
Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Escenario
Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal