El minuto a minuto de la Argentina frente a Egipto en el Mundial

La Selección Argentina está perdiendo 1-0 ante Egipto, con un tanto de Yasser Ibrahim. El campeón del mundo arrancó dormido y apagado. A Leo Messi le atajaron un penal.

La Selección Argentina está perdiendo ante Egipto por 1-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14' del primer tiempo, mientras que a los 20' le atajaron un penal a Leo Messi. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.