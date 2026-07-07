La Selección Argentina está perdiendo ante Egipto por 1-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14' del primer tiempo, mientras que a los 20' le atajaron un penal a Leo Messi. El ganador se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.
El minuto a minuto de la Argentina frente a Egipto en el Mundial
La Selección Argentina está perdiendo 1-0 ante Egipto, con un tanto de Yasser Ibrahim. El campeón del mundo arrancó dormido y apagado. A Leo Messi le atajaron un penal.
7 de julio 2026 · 12:40hs
Formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.
Árbitro: François Letexier.
Estadio: Mercedes-Benz Stadium.