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Gala Patria: La Banda Sinfónica Municipal brindará un concierto en ATE Casa España

La agrupación ejecutará un repertorio con obras de riqueza musical, ritmos vibrantes, melodías tradicionales y composiciones sinfónicas

7 de julio 2026 · 11:53hs
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Gala Patria: La Banda Sinfónica Municipal brindará un concierto en ATE Casa España

Gala Patria: La Banda Sinfónica Municipal brindará un concierto en ATE Casa España

La Banda Sinfónica Municipal brindará un concierto en el marco de la Gala Patria por el “210.º Aniversario de la Independencia”. Tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 20, en ATE Casa España (Rivadavia 2871). La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Identidad argentina y latinoamericana

La agrupación, que a su vez festeja sus 45 años de trayectoria, ejecutará un repertorio que reafirma la identidad argentina y latinoamericana. Luego de la interpretación del Himno Nacional Argentino, el programa recorrerá obras de gran riqueza musical, con ritmos vibrantes, melodías tradicionales y composiciones sinfónicas contemporáneas de destacados autores como Arturo Márquez, Javier Collins y Óscar Navarro. Una propuesta artística que invita a conmemorar la Independencia a través de la música, el encuentro y la emoción compartida, celebrando también la historia y el legado de la propia agrupación.

El repertorio en homenaje a la Independencia

  • Himno Nacional Argentino – Blas Parera / Vicente López y Planes
  • Conga del Fuego Nuevo – Arturo Márquez / con arreglos de Oliver Nickel
  • Suite N.º 1 La Bamba – Carlos Del Franco
  • Tierras de Canoas – Suite sinfónica para acordeón y guitarra – Javier Colli / con arreglos de Néstor Alderete
  • Libertadores – Oscar Navarro

Sobre la Banda Sinfónica Municipal

La Banda Sinfónica Municipal viene dejando su huella musical en la historia cultural de Santa Fe desde 1981. Al día de hoy cuenta con innumerables conciertos de variado repertorio en diversos escenarios del ejido municipal, además de sus intervenciones formales en actos oficiales. En la actualidad el organismo está conformado por músicos profesionales y se encuentra dirigido por el maestro Omar Lacuadra, estando la subdirección a cargo de Víctor Malvicino.

Banda Sinfónica Municipal independencia ATE Casa España concierto
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