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Los Pumitas perdieron contra Inglaterra y no pudieron clasificar a semifinales

El seleccionado argentino peleó hasta el final, pero cayó 40-38 ante Inglaterra en el último partido del Grupo C del Mundial M20 de Georgia y jugarán por las semifinales del quinto puesto..

Ovación

Por Ovación

7 de julio 2026 · 12:54hs
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En un partido infartante

En un partido infartante, Los Pumitas cayeron 40-38 ante Inglaterra en el Mundial Juvenil.

En un partido cargado de emoción y con un final dramático, Argentina rozó la remontada, levantó un 40-17 en contra y quedó a solo dos puntos sobre el cierre, pero no alcanzó y terminó perdiendo 40-38, un resultado que los dejó sin semifinales en el Mundial M20 de Georgia. Argentina apoyó seis tries, con dobletes de Bautista Lescano y Simón Pfister, además de las conquistas de Tomás Dande y Manuel Cuneo Camargo. Federico Serpa Laporte y Manuel Giannantonio aportaron cuatro conversiones.

Ajustada derrota de Los Pumitas ante Inglaterra

En el cierre de la fase de grupos del Mundial M20, Los Pumitas cayeron por 40-38 ante Inglaterra en el Avchala Stadium de Tbilisi, Georgia. Con este resultado, el seleccionado argentino finalizó en la segunda posición del Grupo C, con 12 puntos, y disputará las semifinales por el quinto puesto el próximo domingo.

La primera conquista del encuentro fue para el conjunto nacional. Luego de varios intentos ofensivos de Inglaterra, el capitán Tomás Dande recuperó la posesión y apoyó debajo de los palos. Federico Serpa convirtió el try para establecer el 7-0. Sin embargo, minutos más tarde, el conjunto inglés logró quebrar en dos oportunidades la defensa albiceleste y dio vuelta el marcador para ponerse 14-7.

A pesar de la expulsión por 20 minutos de Benjamín Ordiz, Los Pumitas lograron descontar tras el try de Manuel Cúneo Camargo tras liderar line y maul que finalizó en el ingoal inglés. Inglaterra volvió a imponer la conducción y la potencia de sus forwards para apoyar otros dos tries. Hugh Shields acertó las cuatro conversiones de su equipo y selló el 28-12 con el que concluyó la primera etapa.

En el inicio del complemento, Inglaterra aprovechó su primera incursión en ataque para apoyar su quinto try convertido de la tarde. Apenas cinco minutos después, Bautista Lescano atacó por el lado ciego de un ruck y llegó al ingoal para marcar el 35-17. Poco después, el conjunto europeo volvió a golpear con un nuevo try y estiró la diferencia a 40-17.

Los Pumitas quedaron segundos en el Grupo C y jugar&aacute;n por las semifinales del quinto puesto.

Los Pumitas quedaron segundos en el Grupo C y jugarán por las semifinales del quinto puesto.

Lejos de bajar los brazos, Los Pumitas reaccionaron de inmediato. Simón Pfister apoyó el primer descuento y, luego, Bautista Lescano apoyó su segundo try de la tarde. Federico Serpa y el ingresado Manuel Giannantonio acertaron las conversiones para dejar el marcador 40-31 cuando restaban apenas ocho minutos.

La ilusión argentina creció aún más a dos minutos del final, cuando Simón Pfister volvió a llegar al ingoal. Con la conversión de Giannantonio, Los Pumitas quedaron a solo dos puntos (40-38) y fueron en busca de la remontada. Sin embargo, Inglaterra resistió el empuje argentino en los instantes finales, aseguró la victoria, se quedó con el primer puesto del Grupo C y la clasificación a semifinales.

Síntesis: Los Pumitas 38- Inglaterra 40

Los Pumitas: 1. Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebrón), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (capitán) (Felipe Hygonenq), 7. Jerónimo Sorondo (Basilio Cañas), 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr (Valentino Reggiardo), 10. Federico Serpa (Manuel Giannantonio), 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz (Ramón Fernández), 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Inglaterra: 1. Oliver Scola, 2. Kimmy Staples, 3. Ollie Streeter, 4. Elliot Williams, 5. Aida Ainsworth-Cave, 6. Tate Williams, 7. Seb Kelly, 8. Connor Tracey (capitán), 9. Lucas Friday, 10. Hugh Shields, 11. Sam Winters, 12. Will Knight, 13. Nick Lilley, 14. Tyler Offiah, 15. James Pater.

Suplentes: 16. Jerlod Gorleku, 17. Oliver Spencer, 18. Sonny Tonga’uiha, 19. Patrick Hogg, 20. George Marsh, 21. Jonny Weimann, 22. Finn Keylock, 23. George Pearson. Entrenador: Andy Titterrell.

Primer tiempo: 7’ Try de Tomás Dande, convertido por Federico Serpa (A), 13’ Try de Will Knight, convertido por Hugh Shields (I), 20’ Try de James Pater, convertido por Hugh Shields (I), 26’ Try de Manuel Cúneo Camargo (A), 35’ Try de Jimmy Staples, convertido por Hugh Shields (I), 39’Try deAida Ainsworth-Cave, convertido por Hugh Shields (I).

Incidencias: 17’ Tarjeta roja de 20 minutos a Benjamín Ordiz (A).

Segundo tiempo: 42’Try deAida Ainsworth-Cave, convertido por Hugh Shields (I), 46’ Try de Bautista Lescano (A), 50’ Try de James Pater (I), 52’ Try de Simón Pfister, convertido por Federico Serpa (A), 71’ Try de Bautista Lescano (A), 78’ Try de Simón Pfister, convertido por Manuel Giannantonio (A).

Incidencias: 49’ Tarjeta amarilla a Bautista Benavides (A), 68’ tarjeta amarilla a Elliot Williams (I), 71’ tarjeta amarilla a Will Knight (I).

Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).

Los Pumitas Georgia Inglaterra
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