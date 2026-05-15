Selección Argentina: los primeros nombres de la prelista que ya piensan en el Mundial

Con el debut ante Argelia en el horizonte, varios futbolistas de la prelista de 55 de la Selección quedarán liberados este fin de semana al finalizar las ligas de Francia, Alemania y Portugal.

Con el inicio de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni , pone en marcha la logística final para el certamen que comenzará el 11 de junio.

Tras oficializar la lista de 55 preconvocados, el entrenador argentino empezará a contar con los primeros jugadores “liberados” a partir de este fin de semana, una vez que concluyan los calendarios en las principales ligas de Europa.

En la Ligue 1 de Francia, el contingente del Olympique de Marsella —Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina— cerrarán su participación ante Rennes. Por su parte, Nicolás Tagliafico hará lo propio con el Lyon frente al Lens, mientras que Valentín Barco bajará la persiana de la temporada con Racing de Estrasburgo ante Mónaco.

En Alemania, la Bundesliga se despide con un duelo de argentinos: el Bayer Leverkusen, que cuenta con Exequiel Palacios y Ezequiel "Equi" Fernández, recibirá al Hamburgo de Nicolás Capaldo. En tanto, en Portugal, Alan Varela festejará el título con el Porto, mientras que Nicolás Otamendi y el juvenil Gianluca Prestianni buscarán asegurar el subcampeonato con el Benfica.

De este primer grupo de once futbolistas, se estima que nombres como Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Palacios tienen su lugar prácticamente asegurado en la lista final de 26. Otros, como Medina, Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni, no estarán en el corte final dado que asoman como piezas de recambio con proyección.

El resto de las ligas (España, Italia, Inglaterra y la MLS) concluirán el domingo 24 de mayo. Sin embargo, los citados del ámbito local tendrán actividad por copas internacionales hasta los días previos al viaje.

Los jugadores de River y Boca en la prelista de la Selección Argentina

En River, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Santiago Beltrán, Lucas Martinez Quarta, Germán Pezzella y Anibal Moreno quedarían liberados tras el duelo del miércoles 27 ante Blooming por Sudamericana, pero todo indica que en la lista final solo aparecerán Acuña y Montiel.

Por el lado de Boca, el único mundialista seguro es Leandro Paredes, aunque Di Lollo, Aranda y Delgado también forman parte de los preseleccionados, quiénes deberán cumplir con el compromiso por Copa Libertadores ante la Universidad Católica el jueves 28. Por último, en Racing, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas cerrarán su semestre el miércoles 27 ante Independiente Petrolero, pero no serán parte de los 26 convocados finales salvo una excepción de ultimo momento.

El 1° de junio, la delegación partirá hacia Kansas, sede elegida como lugar principal, para disputar los amistosos preparatorios ante Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9 de junio en Alabama.