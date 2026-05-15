La Liga Profesional confirmó a los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura

Nicolás Ramírez dirigirá River-Rosario Central, con Silvio Trucco en el VAR, mientras que Nazareno Arasa estará en Argentinos-Belgrano.

La Liga Profesional confirmó este jueves los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura, en medio de un clima caliente luego de una instancia de cuartos de final atravesada por fuertes polémicas y reclamos contra los arbitrajes.

El partido con mayor exposición será el que disputarán River y Rosario Central , el sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental. Para ese encuentro, la AFA designó como juez principal a Nicolás Ramírez , mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR .

Los que acompañarán a Nicolás Ramírez en el cotejo entre River y Rosario Central

La terna para el cruce entre el “Millonario” y el “Canalla” se completará con Juan Pablo Belatti como asistente 1, Pablo González como asistente 2, Bruno Amiconi como cuarto árbitro y Laura Fortunato como AVAR.

La designación no pasa inadvertida: Central viene de eliminar a Racing en un partido muy caliente y lleno de cuestionamientos, mientras que River dejó en el camino a Gimnasia y buscará meterse en la final ante su gente.

La otra semifinal de la Liga Profesional

La otra semifinal será el domingo a las 17.00, en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano. El árbitro principal será Nazareno Arasa, con Lucas Novelli en el VAR.

En ese encuentro, Gabriel Chade y Cristian Navarro serán los asistentes, Andrés Gariano actuará como cuarto árbitro y Gastón Suárez estará como AVAR.

Las semifinales se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de zonas y, en caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de 30 minutos; si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá por penales.

Con los cuatro equipos ya definidos, la Liga intentó bajar el ruido con las designaciones, aunque la lupa estará puesta más que nunca sobre cada fallo: el Apertura entra en zona de definición y los árbitros llegan al centro de la escena antes de que empiece a rodar la pelota.