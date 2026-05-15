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Fernández advirtió sobre el riesgo hídrico y reclamó acelerar la finalización del terraplén Garello

El concejal Jorge Andrés Fernández reclamó acelerar la finalización del terraplén Garello y advirtió sobre el impacto que podría generar un fenómeno de “Niño agravado” en la costa santafesina.

15 de mayo 2026 · 11:31hs
Fernández advirtió sobre el riesgo hídrico y reclamó acelerar la finalización del terraplén Garello

El concejal justicialista Jorge Andrés Fernández expresó su preocupación por la demora en la finalización de la defensa del terraplén Garello y alertó sobre las consecuencias que podría generar un fenómeno climático extremo en la región, especialmente sobre las miles de familias que viven en la costa santafesina.

Según explicó el edil, distintos informes meteorológicos y climáticos internacionales y nacionales anticipan una probabilidad de entre el 95% y el 99% de que se produzca un fenómeno de “Niño agravado” durante el último trimestre del año y comienzos de 2027.

“Estamos hablando de lluvias extraordinarias, tormentas muy violentas y una alta probabilidad de crecida del Paraná. Y eso impacta directamente sobre toda la zona costera de Santa Fe”, sostuvo Fernández.

El concejal detalló que el fenómeno podría generar precipitaciones hasta tres veces superiores a la media histórica en el centro-norte del país, afectando las cuencas del Paraná e Iguazú y elevando significativamente el riesgo de inundaciones en el litoral argentino.

En ese contexto, remarcó que la obra del terraplén Garello resulta estratégica para proteger a decenas de miles de personas que viven en sectores vulnerables de la costa santafesina.

“Estamos hablando de aproximadamente 70 mil personas que podrían verse afectadas directa o indirectamente ante un evento hídrico extremo. Por eso esta obra no puede analizarse como una obra pública más: es una infraestructura crítica para la seguridad de miles de familias”, afirmó.

Fernández señaló que actualmente la obra del terraplén Garello presenta un avance cercano al 75%, pero advirtió que todavía resta completar un 25% fundamental de la defensa en un contexto de creciente preocupación por los pronósticos climáticos para los próximos meses.

“Lo que está en discusión no es solamente una obra pública, sino la protección de miles de familias ante un posible evento hídrico extremo”, sostuvo el concejal.

Además, recordó que especialistas e hidrólogos de la Universidad Nacional del Litoral vienen advirtiendo desde hace años sobre la vulnerabilidad hídrica de toda la costa santafesina y la necesidad de contar con defensas en condiciones y planes de contingencia ante crecidas extraordinarias del Paraná.

“Los científicos ya advertían en 2021 que, ante un evento hídrico extremo, podría ser necesario evacuar hasta 70 mil personas en apenas 10 horas. Por eso no estamos hablando de una obra menor, sino de infraestructura crítica para proteger vidas, viviendas y toda la costa santafesina”, señaló.

En ese sentido, Fernández también advirtió sobre el riesgo de generar una falsa sensación de seguridad frente a escenarios climáticos cada vez más extremos.

“Una crecida extraordinaria sin las defensas terminadas puede tener consecuencias gravísimas. La obra del Garello no es solamente cemento o movimiento de suelo: es la protección de miles de familias, viviendas, escuelas, comercios e infraestructura de toda la costa santafesina”, concluyó Fernández.

concejal Jorge Fernández terraplén Garello
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