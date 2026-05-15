Torneo Apertura A1: Colón aseguró el uno de la fase regular

Colón dio el golpe de visitante, le ganó a Sanjustino por 97-86, en el Cuna de Matadores, en el marco de la fecha 10 de la Zona A1 del Apertura.

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 07:45hs
En el Cuna de Matadores, Colón extendió su gran presente y al batir a Sanjustino, a una fecha del final de la fase regular de la zona A1 del Torneo Apertura, ya tiene en el bolsillo la ventaja deportiva.

Recordemos que esta fecha se completará la semana entrante y para la última semana del corriente mes se disputará el último capítulo antes de iniciar con los 8 mejores los playoffs rumbo al título.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10

MARTES 12 DE MAYO

Banco 74 (Manuel Spreafico 19) - Colón (SF) 88 (Germán González 24)

CUST A 64 (Ulises Rodríguez 27) - Unión (SF) 67 (José Bione 20)

JUEVES 14 DE MAYO

Alma Juniors 82 (Nicolás Bravo 35) - República del Oeste 74 (Franco Albizzatti 16)

Sanjustino 86 (Leonardo Strack 36) - Colón (SF) 97 (Bautista Fernández 21) (Pendiente Fecha 1)

MARTES 19 DE MAYO

21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

21.30 Rivadavia vs. Almagro

Libre: Sanjustino

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

