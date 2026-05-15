En el Cuna de Matadores, Colón extendió su gran presente y al batir a Sanjustino, a una fecha del final de la fase regular de la zona A1 del Torneo Apertura, ya tiene en el bolsillo la ventaja deportiva.
Torneo Apertura A1: Colón aseguró el uno de la fase regular
Colón dio el golpe de visitante, le ganó a Sanjustino por 97-86, en el Cuna de Matadores, en el marco de la fecha 10 de la Zona A1 del Apertura.
Por Ovación
Recordemos que esta fecha se completará la semana entrante y para la última semana del corriente mes se disputará el último capítulo antes de iniciar con los 8 mejores los playoffs rumbo al título.
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 10
MARTES 12 DE MAYO
Banco 74 (Manuel Spreafico 19) - Colón (SF) 88 (Germán González 24)
CUST A 64 (Ulises Rodríguez 27) - Unión (SF) 67 (José Bione 20)
JUEVES 14 DE MAYO
Alma Juniors 82 (Nicolás Bravo 35) - República del Oeste 74 (Franco Albizzatti 16)
Sanjustino 86 (Leonardo Strack 36) - Colón (SF) 97 (Bautista Fernández 21) (Pendiente Fecha 1)
MARTES 19 DE MAYO
21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
21.30 Rivadavia vs. Almagro
Libre: Sanjustino
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)