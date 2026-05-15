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Educación y transporte impulsaron la inflación de abril en la provincia de Santa Fe que alcanzó el 3%

El Índice de Precios al Consumidor, IPC santafesino, registró una suba mensual del 3% en abril de 2026. El acumulado anual ya alcanza el 12,6%.

15 de mayo 2026 · 11:08hs
La inflación de abril en Santa Fe llegó al 3%

gentileza IA

La inflación de abril en Santa Fe llegó al 3%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe registró en abril de 2026 un aumento del 3% respecto de marzo, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año llegó al 12,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,9%.

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De acuerdo al informe oficial, el rubro que más aumentó durante abril fue Educación, con una suba del 6,3%, seguido por Transporte y comunicaciones con 4,7% y Vivienda y servicios básicos con 3,2%.

En tanto, el capítulo de Alimentos y bebidas, uno de los de mayor incidencia en el gasto de los hogares santafesinos, tuvo una variación mensual del 2,2% y acumuló un incremento del 34,5% en los últimos doce meses.

Qué rubros impulsaron la inflación en Santa Fe

Según el relevamiento del IPEC, el mayor impacto sobre el índice general provino de Transporte y comunicaciones, que explicó 0,97 puntos porcentuales del total mensual. Le siguió Alimentos y bebidas, con una incidencia de 0,78 puntos.

Dentro de los alimentos, se destacaron las subas en productos frescos y bebidas:

  • Lechuga: +19,7%
  • Cebolla: +17,1%
  • Filet de merluza: +9,4%
  • Naranja: +8,9%
  • Hamburguesas congeladas: +5,7%
  • Hígado: +5,6%

Por el contrario, algunos productos mostraron bajas durante abril:

  • Tomate redondo: -16,3%
  • Manzana: -4,1%
  • Asado: -1,4%
  • Fideos secos tipo guisero: -1,6%

Combustibles y transporte, entre los mayores aumentos

Uno de los datos más relevantes del informe fue el fuerte incremento en combustibles y lubricantes, que subieron 12,5% en abril. En paralelo, el apartado de funcionamiento y mantenimiento de vehículos avanzó 8,7%.

Además, el transporte público de pasajeros tuvo un incremento del 3,5%, mientras que las comunicaciones aumentaron 4,4% en el mes.

La inflación interanual sigue por encima del 30%

El informe del IPEC mostró que la inflación anualizada en la provincia continúa elevada, aunque lejos de los niveles registrados durante 2024. En abril del año pasado, el IPC santafesino había marcado una variación interanual del 291%, mientras que ahora el indicador se ubica en 32,9%.

Actualmente, los capítulos con mayor aumento interanual son:

  • Vivienda y servicios básicos: 44%
  • Educación: 38,2%
  • Transporte y comunicaciones: 36,9%
  • Otros bienes y servicios: 35%

El informe completo:

IPC_0426_v1

• LEER MÁS:La inflación de abril fue la más baja en cinco meses: llegó al 2,6 %

Inflación Educación transporte abril
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