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El Quillá Amarillo y CRAR protagonizan un duelo clave por la cima del Dos Orillas

El Quillá Amarillo y CRAR llegan invictas y con puntaje ideal al choque de la sexta fecha de la Zona Ascenso B2. El encuentro aparece como una prueba determinante en la pelea por el ascenso.

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 10:53hs
El Quillá Amarillo y CRAR protagonizan un duelo clave por la cima del Dos Orillas

El Torneo Dos Orillas tendrá este fin de semana uno de los partidos más atractivos de la temporada en la Zona Ascenso B2. El Quillá Amarillo y CRAR se enfrentarán este sábado en un cruce que pondrá cara a cara a los dos líderes e invictos del certamen.

Ambos equipos llegan con puntaje perfecto luego de conseguir tres victorias consecutivas y comparten la cima de la tabla, por lo que el duelo puede transformarse en un punto de inflexión en la lucha por el ascenso directo.

El Quillá llega fortalecido tras el Regional en Chaco

Las “tiburonas” atraviesan un gran presente deportivo y vienen sosteniendo un rendimiento sólido tanto en el plano local como regional.

Además de mantenerse invictas en el Dos Orillas, recientemente participaron del Regional “E” disputado en Chaco, donde finalizaron en la cuarta posición frente a equipos de distintos puntos del país.

Esa experiencia significó una exigencia importante para el plantel y le permitió sumar ritmo de competencia en un contexto de mayor intensidad, algo que ahora buscarán trasladar al torneo local.

En ofensiva, El Quillá aparece como el equipo más contundente de la categoría, con 18 goles convertidos en apenas tres presentaciones.

CRAR quiere dar otro golpe fuera de casa

Del otro lado estará un CRAR que llega con enorme confianza luego de conseguir una victoria de peso frente a CRAI Blanco, uno de los rivales más exigentes de la divisional.

Ese triunfo fortaleció las aspiraciones del conjunto rafaelino, que buscará sostener su regularidad y demostrar que también está preparado para pelear hasta el final por el ascenso.

Las visitantes mostraron una interesante capacidad ofensiva, con 13 tantos convertidos, aunque también se destacaron por la solidez colectiva que exhibieron en sus últimas actuaciones.

Un partido que puede marcar el rumbo del campeonato

El choque promete intensidad, dinámica y dos propuestas ofensivas que intentarán asumir protagonismo desde el inicio.

El Quillá buscará imponer presión alta, ritmo y velocidad en el juego, mientras que CRAR intentará aprovechar espacios y sostener el orden que lo llevó a convertirse en uno de los equipos más competitivos del torneo.

Con líderes frente a frente, el encuentro asoma como una verdadera prueba de carácter para ambos conjuntos en una categoría que promete una definición muy ajustada.

La programación de la jornada

El encuentro se disputará este sábado 16 de mayo en la sede de El Quillá, por la sexta fecha de la Zona Ascenso B2 del Torneo Dos Orillas.

ZONA ASCENSO B2

ADELANTO FECHA 6

SÁBADO 16 DE MAYO – SEDE: EL QUILLÁ

EL QUILLÁ AMARILLO vs CRAR

Horarios Habituales: Sub12:10hs Sub14: 11hs Sub16: 12.15hs Sub19: 13.30hs Rva: 15hs Primera: 17hs

El Quillá CRAR Dos Orillas
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