Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Con el cierre del mercado de pases a la vista, Mateo Del Blanco transita días decisivos en Unión mientras crecen los rumores desde Brasil.

El mercado de pases entra en su etapa decisiva y en Unión hay atención puesta en la situación de Mateo Del Blanco , uno de los futbolistas más observados. Con el cierre del libro de transferencias previsto para este martes, el club aguarda definiciones que podrían marcar el futuro inmediato del defensor.

Por ahora, no existen novedades concretas , aunque en el entorno rojiblanco reconocen que los próximos días pueden resultar determinantes. El defensor continúa entrenándose con normalidad, a la espera de una resolución que podría llegar sobre el final del plazo habilitado. En ese contexto, en Unión saben que cualquier movimiento tendría impacto inmediato, tanto deportivo como institucional.

Interés desde Brasil por Mateo Del Blanco

En los últimos días, el nombre de Del Blanco apareció vinculado a clubes del fútbol brasileño como Red Bull Bragantino y Corinthians. Sin embargo, hasta el momento no se registraron ofertas oficiales ni propuestas formales presentadas ante la dirigencia santafesina.

Aun así, no se descarta que en las próximas horas pueda concretarse una oferta para ejecutar la cláusula de salida, una posibilidad que mantiene en alerta al club.

La postura del jugador de Unión

Consultado sobre los rumores, el propio futbolista fue claro respecto a su presente. “Preguntaron condiciones, pero no se dio. Mi cabeza está en Unión”, afirmó. Y agregó: “Si llega una oferta buena para mí y para el club, se dará; mientras tanto, voy a dar lo mejor acá”. Mientras el reloj corre y el mercado se acerca a su cierre, Unión espera definiciones, con la certeza de que la semana será clave para el futuro de uno de sus valores más cotizados.