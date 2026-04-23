Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"

El rector vinculó los episodios con un problema social más amplio y llamó a la concientización.

La Universidad Católica de Santa Fe confirmó que recibió amenazas por correo electrónico dirigidas a autoridades y docentes en distintas sedes institucionales. Así lo expresó su rector, Eugenio Martín De Palma, en una entrevista con LT10, donde buscó llevar tranquilidad a la comunidad educativa .

“ Existieron esas amenazas el día martes pasado por correo electrónico , pero la universidad actuó conforme al protocolo”, sostuvo el rector, quien remarcó que la situación fue rápidamente contenida.

De Palma explicó que las amenazas alcanzaron principalmente a sedes como Reconquista y Posadas, aunque aclaró que “todo está en orden, gracias a Dios”. En ese sentido, indicó que la institución dio aviso inmediato al 911 y realizó la correspondiente denuncia, siguiendo los lineamientos establecidos en este tipo de casos.

El rector también advirtió sobre la gravedad de estos hechos: “Hay mucha irresponsabilidad en quienes creen que esto es una broma. No es una broma, es algo muy delicado”, enfatizó.

El rol de las familias y la educación

El titular de la UCSF puso el foco en la responsabilidad de las familias y en la necesidad de trabajar estos temas desde edades tempranas. Recordó que el Ministerio de Educación de Santa Fe envió lineamientos a las escuelas para abordar la problemática con docentes, alumnos y padres.

“Es un tema que debe trabajarse en la familia, en los colegios y en toda la sociedad”, afirmó, y destacó que en las instituciones educativas no se registraron cambios en la asistencia escolar pese al contexto.

Redes sociales y desinformación

Otro punto que marcó el rector fue el impacto de las redes sociales y la mensajería instantánea: “La hipercomunicación puede ayudar, pero cuando no hay chequeo de la información, muchas veces agrava la situación”, explicó.

Además de su rol académico, De Palma —también presidente de la mesa del diálogo— aportó una mirada más amplia sobre el contexto social. Señaló la necesidad de escuchar más a los jóvenes, generar espacios de contención y reducir los niveles de agresividad en el lenguaje.

En esa línea, retomó conceptos vinculados al Pacto Global Educativo impulsado por Papa Francisco, destacando la importancia de trabajar sobre la interioridad de los , el uso responsable de la tecnología y la construcción de una cultura de paz con justicia social.

Por el momento, las autoridades de la UCSF aseguraron que no hay sospechas concretas sobre el origen de los correos, aunque destacaron que, al tratarse de mensajes digitales, podrían ser rastreados.

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