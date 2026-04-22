Uno Santa Fe | Santa Fe | amenazas

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

Alrededor de 80 autoridades y profesores fueron intimidados por correo electrónico. Es el primer caso en el nivel universitario

22 de abril 2026 · 11:27hs
Sede de la Universidad Católica de Santa Fe 

gentileza

Sede de la Universidad Católica de Santa Fe 

Unos 80 docentes y directivos de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) recibieron en las últimas horas correos electrónicos amenazantes, en un contexto de creciente preocupación por los episodios de violencia que ya habían afectado a escuelas de la provincia.

Los mails intimidantes fueron enviados desde una misma casilla y alcanzaron a autoridades y profesores de las sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas. Se trata del primer caso de amenazas en el ámbito universitario, ya que hasta el momento los hechos se habían concentrado en instituciones de nivel medio.

Los mensajes advertían sobre la posible concreción de hechos de violencia dentro de las instalaciones educativas, lo que encendió las alarmas entre la comunidad académica. Frente a la situación, se dio intervención al 911 para activar el protocolo correspondiente.

Pese a la gravedad del episodio, desde la institución confirmaron que no se suspendieron las clases, aunque se mantienen en estado de alerta y con seguimiento de las autoridades.

• LEER MÁS: Amenazas falsas en escuelas de Santa Fe: cómo es el protocolo para cobrar los operativos

amenazas docentes UCSF
Noticias relacionadas
Se decretó la quiebra de SanCor

La Justicia dictó la quiebra de la histórica empresa Sancor: una deuda impagable y plantas paralizadas sellaron su destino

Inundaciones en Vera

Inundaciones en Vera: con más de 300 mm acumulados, la situación afecta caminos, producción ganadera y servicios básicos

Cómo funciona el protocolo para cobrar los costos de operativos desplegados ante amenazas falsas

Amenazas falsas en escuelas de Santa Fe: cómo es el protocolo para cobrar los operativos

Empresas de transporte interurbano de pasajeros

Transporte interurbano: insisten que el aumento del boleto es "insuficiente" y expone la crisis del sector en Santa Fe

Lo último

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Último Momento
Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

Ovación
Cecotti y un fuerte mensaje: El déficit de Unión no pasa por el básquet

Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Cecotti puso en pausa las definiciones: En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza

Cecotti puso en pausa las definiciones: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo