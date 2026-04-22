En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

Alrededor de 80 autoridades y profesores fueron intimidados por correo electrónico. Es el primer caso en el nivel universitario

Unos 80 docentes y directivos de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) recibieron en las últimas horas correos electrónicos amenazantes , en un contexto de creciente preocupación por los episodios de violencia que ya habían afectado a escuelas de la provincia .

Los mails intimidantes fueron enviados desde una misma casilla y alcanzaron a autoridades y profesores de las sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas . Se trata del primer caso de amenazas en el ámbito universitario , ya que hasta el momento los hechos se habían concentrado en instituciones de nivel medio .

Los mensajes advertían sobre la posible concreción de hechos de violencia dentro de las instalaciones educativas, lo que encendió las alarmas entre la comunidad académica. Frente a la situación, se dio intervención al 911 para activar el protocolo correspondiente.

Pese a la gravedad del episodio, desde la institución confirmaron que no se suspendieron las clases, aunque se mantienen en estado de alerta y con seguimiento de las autoridades.

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