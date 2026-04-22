Unos 80 docentes y directivos de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) recibieron en las últimas horas correos electrónicos amenazantes, en un contexto de creciente preocupación por los episodios de violencia que ya habían afectado a escuelas de la provincia.
En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes
Alrededor de 80 autoridades y profesores fueron intimidados por correo electrónico. Es el primer caso en el nivel universitario
Los mails intimidantes fueron enviados desde una misma casilla y alcanzaron a autoridades y profesores de las sedes de Santa Fe, Reconquista y Posadas. Se trata del primer caso de amenazas en el ámbito universitario, ya que hasta el momento los hechos se habían concentrado en instituciones de nivel medio.
Los mensajes advertían sobre la posible concreción de hechos de violencia dentro de las instalaciones educativas, lo que encendió las alarmas entre la comunidad académica. Frente a la situación, se dio intervención al 911 para activar el protocolo correspondiente.
Pese a la gravedad del episodio, desde la institución confirmaron que no se suspendieron las clases, aunque se mantienen en estado de alerta y con seguimiento de las autoridades.
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