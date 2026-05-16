Medrán, crítico en Colón: "Nos vamos con la sensación de que pudimos llevarnos algo más"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, destacó la personalidad en Caseros, lamentó la falta de eficacia y dijo que ya trabaja junto a la dirigencia en los refuerzos

Ezequiel Medrán dejó Caseros con sentimientos mezclados. El empate 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires le permitió a Colón seguir sumando y mantenerse arriba, pero el entrenador reconoció que el equipo tuvo situaciones suficientes como para quedarse con algo más.

“Siempre es importante sumar”, arrancó diciendo el DT rojinegro en conferencia de prensa. Aunque rápidamente dejó en claro cuál era la sensación predominante tras el partido: “Nos vamos con las sensaciones de que pudimos llevarnos algo más”.

Para Medrán, el punto más positivo volvió a estar en la forma de competir de su equipo. “Rescato cómo compitió Colón y lo que demostró siempre con intenciones de adueñarse del juego ante un buen rival”, explicó.

En ese sentido, marcó diferencias entre ambos tiempos. Consideró que el Sabalero tuvo un muy buen primer tiempo y lamentó que el empate llegara sobre el final. Sin embargo, también valoró la respuesta anímica del equipo tras el golpe. “En el segundo tiempo no bajamos los brazos. Tuvimos dos situaciones claras y no estuvimos certeros”, señaló.

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La falta de eficacia volvió a aparecer como uno de los temas centrales del análisis. Colón generó varias chances, incluyendo dos remates en los palos, pero no logró traducir ese dominio en el resultado. “Si sos eficaz, eso marca la diferencia. Esta vez no se pudo”, reconoció el entrenador.

Medrán reconoció la mejora de Colón como visitante

También remarcó que el equipo viene mostrando una evolución desde el partido ante Morón. “Después de Morón hubo un cambio y competimos de igual a igual. Cuando hacemos el trabajo que hablamos, se ve un equipo predispuesto”, sostuvo. Aunque enseguida aclaró que todavía queda margen de mejora: “Queríamos algo más, así que seguiremos trabajando”.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

Otro momento que Medrán identificó como determinante fue la salida de Federico Lértora en el primer tiempo. “Nos costó acomodarnos tras el cambio de Lértora”, admitió. Luego explicó que la modificación fue preventiva: “Fede salió más que nada por precaución. En la semana tuvo una sobrecarga y volvió a sentirla, por eso se decidió el cambio”.

Más allá del empate, el técnico volvió a destacar la mentalidad del plantel. “Hay un grupo que se está preparando con convicción y lo estamos haciendo de buena manera, pero tenemos que hacerlo mejor. Queremos ver todo eso reflejado en los resultados”, expresó.

Respecto a la renovación de Lago, expuso: "Es bueno si se pusieron de acuerdo, porque es bueno para todos. Siempre hubo predisposición".

Finalmente, Medrán también dejó una frase pensando en el próximo mercado de pases. Confirmó que ya existe diálogo con la dirigencia sobre las incorporaciones que necesita el plantel. “Tanto (Diego) Colotto como el presidente (José Alonso) saben que hay que reforzar y consensuamos los puestos. Después se encargarán ellos”, concluyó.