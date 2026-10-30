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Presupuesto 2027: Santa Fe proyecta un superávit de $2,27 billones con foco en seguridad, educación, obras y una inflación del 18%

El ministro de Economía, Pablo Olivares, presentó la pauta de gastos para el próximo ejercicio. Prevé recursos por $18,8 billones y erogaciones por $16,4 billones. Seguridad, educación e infraestructura encabezan las prioridades de asignación de partidas. Confirmaron que no subirán las alícuotas en la Ley Tributaria.

30 de octubre 2026 · 11:45hs
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Presupuesto 2027: Santa Fe proyecta un superávit de $2

Presupuesto 2027: Santa Fe proyecta un superávit de $2,27 billones con foco en seguridad, educación, obras y una inflación del 18%.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó formalmente este viernes 30 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuesto General para el Ejercicio 2027. La exposición estuvo a cargo del ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Hacienda, Belén Etchevarría, quienes brindaron el detalle de los recursos, gastos e inversiones estimadas para el último año completo de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La iniciativa, definida por la conducción económica de la Casa Gris como "un proyecto equilibrado, con austeridad y eficiencia", toma como referencia las pautas macroeconómicas fijadas por la Administración Nacional y pauta una inflación anual del 18%.

"El diseño presupuestario consolida la premisa de mantener las cuentas públicas ordenadas. Proyectamos recursos por 18,8 billones de pesos frente a gastos por 16,4 billones, lo que nos otorga un margen de superávit de 2,27 billones de pesos para garantizar el plan de infraestructura y servicios esenciales", sostuvo Pablo Olivares, ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe.

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El orden de prioridades en el gasto provincial

El reparto de las partidas presupuestarias para 2027 refleja el esquema de prioridades de la gestión provincial, situando a la seguridad institucional y penitenciaria en la cima del gasto público:

Seguridad Pública: encabeza la distribución presupuestaria. Incluye no solo el funcionamiento policial e investigativo, sino también las partidas destinadas al plan de infraestructura carcelaria y complejos de máxima seguridad.

Educación: se ubica en la segunda posición en volumen de recursos asignados.

Infraestructura Productiva: ocupa el tercer lugar, orientada a conectividad vial y energética para el sector agroindustrial.

Obra Pública: cuarto puesto para el desarrollo de trabajos hídricos, viales y urbanos.

Salud: cierra la nómina de las cinco áreas con mayor presupuesto.

Ingreso por Senadores y las claves de la Ley Tributaria 2027

El texto de la Ley de Leyes ingresará para su tratamiento y debate parlamentario a través de la Cámara de Senadores de Santa Fe. En paralelo, la cartera económica ultima los detalles de la Ley Tributaria 2027, elaborada en el marco de la Comisión de Análisis Tributario junto a entidades del sector productivo.

En ese aspecto, el ministro Olivares anticipó los lineamientos fiscales para el año próximo:

Alícuotas sin cambios: no habrá incrementos en las alícuotas de los impuestos provinciales (como Ingresos Brutos o Sellos).

Actualización por inflación: se mantendrá el mecanismo de adecuación automática de los tributos de emisión fija (Impuesto Inmobiliario y Patente) en función de la evolución del índice de precios.

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