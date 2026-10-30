"Colón es un club grande, pero yo me quería retirar jugando en Primera División"

Emmanuel Gigliotti confesó que su idea era jugar un año más en la máxima categoría, pero que ningún club lo llamó y por eso dejó el fútbol

Emmanuel Gigliotti dijo que deseaba jugar un año más pero se retiró con la camiseta de Colón.

El final de la carrera futbolística de Emmanuel Gigliotti se concretó con la camiseta de Colón. Luego de su paso por el Sabalero en el 2025, el delantero anunció su retiro como profesional.

Y si bien tuvo algunas propuestas para continuar jugando, ninguna de ellas lo sedujo como para seguir un año más y en charla con Dsports contó los motivos de su decisión.

"Yo me quería retirar en Primera, pero no me llamó nadie. Colón es un club grande, pero la realidad es que yo quería retirarme jugando en Primera División", aseguró.

Para posteriormente, argumentar los motivos de su decisión: "La Primera Nacional es muy complicada. Jugás 40 partidos, llegás a la final, perdés y no te levantás más".