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La Liga Profesional confirmó la llegada del VAR semiautomático al fútbol argentino

El VAR semiautomático fue anunciado por la Liga Profesional y tendrá su primera aparición en la final del Clausura 2026, prevista para el 12 de diciembre.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 11:51hs
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La Liga Profesional confirmó la llegada del VAR semiautomático al fútbol argentino

El fútbol argentino se prepara para dar un nuevo paso en materia tecnológica. La Liga Profesional confirmó oficialmente la incorporación del VAR semiautomático (SAOT), un sistema que promete agilizar las revisiones arbitrales y aportar mayor precisión en las decisiones vinculadas a las posiciones adelantadas.

El anuncio se conoció este viernes, después de que el Comité Ejecutivo de la AFA anticipara la implementación de esta herramienta durante una reunión realizada en Puerto Madero. La confirmación fue realizada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la entidad.

La nueva tecnología tendrá una primera presentación en la final del actual Torneo Clausura, que se disputará el próximo 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. Posteriormente, su utilización se extenderá a todos los encuentros de Primera División a partir del Torneo Clausura 2027.

De esta manera, el fútbol argentino buscará adecuarse a los estándares tecnológicos que ya utilizan algunas de las principales competencias internacionales.

Cómo funciona el VAR semiautomático

El sistema estará a cargo de Genius Sports y utilizará GeniusIQ, una plataforma basada en inteligencia artificial y procesamiento de datos deportivos.

El SAOT permite generar una réplica digital del partido en tiempo real, mediante cámaras de seguimiento de última generación que registran la ubicación de la pelota y hasta 29 puntos de datos de cada futbolista.

En total, se instalarán 12 cámaras que captarán los movimientos y las posiciones de los jugadores. A su vez, un sensor incorporado en la pelota permitirá transmitir información precisa sobre el momento en que se produce el contacto.

Con esos datos, el sistema podrá identificar automáticamente posibles posiciones adelantadas y enviar una alerta a los integrantes del VAR, que tendrán la responsabilidad de analizar la jugada y validar la decisión arbitral.

La principal ventaja será reducir los tiempos de revisión y mejorar la precisión de los fallos, especialmente en aquellas acciones ajustadas donde resulta difícil determinar si un futbolista está habilitado o en posición adelantada.

Una tecnología utilizada en las principales ligas del mundo

La incorporación del VAR semiautomático permitirá que el fútbol argentino se sume a un grupo de competencias que ya utilizan esta herramienta, entre ellas la Premier League, los torneos organizados por la UEFA y la CONMEBOL, la Ligue 1 de Francia, el Brasileirão, la Serie A italiana, la Liga MX y la Pro League.

El sistema también tuvo participación en las últimas dos Copas del Mundo, disputadas en Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La implementación se realizará de manera progresiva. Primero tendrá su estreno en la final del Clausura 2026 y luego quedará incorporada al calendario completo de Primera División desde el segundo semestre de 2027.

Así, el fútbol argentino incorporará una nueva herramienta tecnológica para asistir a los árbitros, con el objetivo de reducir los errores en los fuera de juego, agilizar las decisiones y mejorar el funcionamiento del sistema de videoarbitraje.

VAR Liga Profesional Clausura
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