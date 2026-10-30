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Recuperaron 29 vacunos valuados en $49 millones tras una estafa a dos productores santafesinos

La Policía de Investigaciones aprehendió a un hombre de 64 años en Monte Cristo, Córdoba, sospechado de participar en maniobras fraudulentas con ganado bovino. Los animales fueron encontrados en un establecimiento ganadero de Jesús María.

Juan Trento

Por Juan Trento

30 de octubre 2026 · 11:29hs
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El hombre detenido por la estafa

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El hombre detenido por la estafa

En las últimas horas de este jueves, pesquisas del Distrito San Cristóbal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron el traslado desde la provincia de Córdoba hasta la ciudad de San Cristóbal de un hombre identificado con las iniciales W. H. R., de 64 años.

El hombre había sido aprehendido en la localidad cordobesa de Monte Cristo, en el marco de una investigación por una presunta estafa en la comercialización de ganado bovino. La causa está a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mauricio Spinosa.

En tanto, los 29 animales recuperados quedaron en depósito judicial en la provincia de Córdoba. El fiscal informó a los productores damnificados sobre el hallazgo de los vacunos de su propiedad y les comunicó que les serán restituidos.

Las denuncias de dos productores santafesinos

La investigación comenzó a partir de las denuncias de dos productores agropecuarios santafesinos, quienes resultaron perjudicados en distintas operaciones de compraventa de ganado bovino.

A partir de esas presentaciones, los investigadores del Distrito San Cristóbal de la PDI realizaron distintas tareas investigativas y llevaron adelante medidas judiciales en la provincia de Córdoba.

Recuperaron 29 vacunos valuados en 49 millones de pesos

En un establecimiento ganadero de la ciudad cordobesa de Jesús María, los pesquisas inspeccionaron alrededor de 200 animales. Durante el procedimiento identificaron 29 bovinos que pertenecían a uno de los productores damnificados, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 49 millones de pesos.

Los animales fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia en depósito judicial.

Allanamientos en Monte Cristo

Posteriormente, los investigadores realizaron dos allanamientos en Monte Cristo. En uno de los domicilios aprehendieron a W. H. R.

Además, secuestraron un teléfono celular, una computadora portátil y documentación que contenía anotaciones relacionadas con las víctimas, las cantidades de animales y las operaciones realizadas mediante cheques electrónicos.

El segundo allanamiento, concretado en una zona rural, arrojó resultado negativo.

En los procedimientos realizados en territorio cordobés colaboraron efectivos de la División Investigaciones de la Patrulla Rural Norte y de la Patrulla Rural de la Policía de la Provincia de Córdoba (PPC).

Trasladaron al sospechoso a Santa Fe

Una vez cumplidas las actuaciones judiciales correspondientes, la Justicia de Córdoba autorizó el traslado del aprehendido y la entrega de los elementos secuestrados a las autoridades santafesinas.

Este jueves, los investigadores del Distrito San Cristóbal de la PDI trasladaron al hombre a la provincia de Santa Fe. Tras completar las diligencias de rigor, quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, con sede en San Cristóbal, de la Policía de Santa Fe (PSF), a disposición de la Justicia.

La imputación provisoria

Las autoridades policiales informaron sobre los procedimientos realizados en Córdoba, la aprehensión del principal investigado, el secuestro de los 29 vacunos y su depósito judicial, además del traslado del hombre a la Jefatura de la PDI.

Desde allí dieron intervención al fiscal del MPA, Mauricio Spinosa, quien dispuso que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para ser examinado físicamente y se completara su identificación. La calificación legal provisoria de la causa es estafa.

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