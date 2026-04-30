La EPE realiza obras de ampliaciones y mejoras en barrio San Martín

Por este motivo, se informa que se llevan a cabo distintos cortes de energía programados. El objetivo es lograr mejoras sustanciales en la calidad del servicio para los vecinos de la zona.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) lleva adelante un plan de obras con el objetivo de optimizar la prestación del servicio eléctrico en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. En este caso, específicamente en barrio San Martín , se están remodelando las líneas de media y baja tensión , así como también postes y columnas en mal estado .

En ese sentido, desde la empresa se programan distintos cortes de energía en la zona comprendida principalmente por las calles Av. Blas Parera, Av. Peñaloza, Estanislao Zeballos, Hernandarias y Regimiento 12 de Infantería . Los mismos son necesarios para realizar estas tareas, que beneficiarán a vecinos del barrio y de zonas aledañas como Belgrano, San José y Nueva Pompeya .

Las tareas incluyen también el mantenimiento, repotenciación y creación de subestaciones transformadoras aéreas, el reemplazo de líneas convencionales por cable preensamblado, el recambio de conductores y estructuras en la red de media tensión, y diversas maniobras de reconfiguración y mejora de las redes.

Al mismo tiempo, está previsto el retiro de líneas de media y baja tensión en desuso, así como el relevamiento, regularización y mejora de las conexiones domiciliarias.

Esta obra, de gran magnitud, demandará un tiempo aproximado de dos meses. Es importante reiterar que los cortes de energía son necesarios para poder llevar adelante los trabajos y así garantizar una mejor calidad del servicio.

Por último, desde la EPE se informa que aquellos usuarios que se encuentren registrados con su celular en la Oficina Virtual recibirán las notificaciones correspondientes sobre los días y horarios en que se interrumpirá el suministro.

Caso contrario, los trabajos programados pueden consultarse en el sitio web oficial de la empresa: www.epe.santafe.gov.ar/institucional/trabajos-programados