El Gobierno de Santa Fe fortalece el financiamiento para la producción.  

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsa una línea de crédito por $2.000 millones destinada a MiPyMEs, con condiciones accesibles y tasas bonificadas para potenciar la inversión y el empleo

Banco Bica recibió en su Casa Central No Operativa al ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe , Gustavo Puccini , en un encuentro encabezado por el gerente general , Mariano Angulo , junto a integrantes del Comité Ejecutivo .

La reunión se desarrolló en el marco del convenio firmado recientemente durante Agroactiva 2026 , realizada en la localidad de Armstrong , iniciativa que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del sector productivo a través de nuevas herramientas de financiamiento .

El acuerdo contempla una línea de crédito por $2.000 millones destinada a capital de trabajo para MiPyMEs de toda la provincia. Las condiciones incluyen montos de hasta $200 millones por empresa, plazos de hasta 36 meses y una bonificación de tasa de 10 puntos porcentuales por parte del Gobierno de Santa Fe, lo que permite facilitar el acceso al crédito en un contexto económico desafiante.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de la articulación público-privada para promover la inversión, fortalecer la competitividad y acompañar a las empresas en su crecimiento. En este sentido, el gerente general de Banco Bica, Mariano Angulo, expresó:

“Históricamente, al sector productivo le ha resultado difícil acceder al financiamiento. Hoy estamos ante un cambio importante: es la primera vez que se nos abren nuevas oportunidades concretas para que, como entidad, acompañemos el desarrollo de esta iniciativa.”

Esta iniciativa se enmarca en la política productiva impulsada por el Gobierno de Santa Fe, orientada a consolidar el entramado productivo santafesino y acompañar a quienes generan empleo y desarrollo económico en la provincia.

Desde Banco Bica remarcaron su compromiso de continuar ampliando el acceso al financiamiento, acompañando a las PyMEs con soluciones concretas que impulsen su crecimiento y potencien la actividad económica regional.

banco bica convenio gobierno 2 El Gobierno de Santa Fe fortalece el financiamiento para la producción. gentileza

Acerca de Mariano César Angulo, Gerente General de Banco Bica

Mariano César Angulo es Gerente General de Banco Bica S.A. desde abril de 2024, donde lidera la gestión integral de la entidad con foco en la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la cercanía con clientes y comunidades.

Con una amplia trayectoria en el sector financiero, impulsa una visión estratégica que combina la solidez institucional de Banco Bica con la transformación digital y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, orientadas a mejorar la experiencia del cliente y fortalecer el vínculo con empresas, mutuales y cooperativas.

Bajo su conducción, la entidad reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras modernas, seguras y sustentables, adaptadas a los desafíos actuales del sistema financiero.

Acerca de Banco Bica

Banco Bica tiene, como marca, 48 años de experiencia en el sector financiero. En su etapa más reciente (desde 2012), es un banco argentino de capitales privados nacionales que opera por banca tradicional universal en la región del litoral y de manera digital online a nivel nacional.

Actualmente, su Casa Central Administrativa se encuentra en Santo Tomé (Santa Fe), y cuenta con una red de siete sucursales en el país: cinco en la provincia de Santa Fe, una en Entre Ríos y una en Capital Federal. Está conformado por 200 empleados y más de 70.000 clientes.

La entidad viene desarrollando un proceso de mejora continua, transformación digital y capacitación de equipos, con el objetivo de potenciar su desempeño y responder a las demandas del mercado.

El banco ofrece una amplia gama de servicios financieros para particulares y empresas, además de productos específicos para MiPyMEs, mutuales y cooperativas, trabajando en generar vínculos confiables y contribuir al crecimiento del sector productivo.