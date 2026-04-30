La Municipalidad de Santa Fe advierte sobre descuentos salariales por el paro de ASOEM

El Ejecutivo municipal santafesino remarcó que la medida de fuerza es ajena a su jurisdicción pero impacta directamente en los servicios esenciales de la ciudad. Advirtió que los trabajadores que no acaten la conciliación obligatoria podrían sufrir descuentos en sus haberes

Un conflicto que comenzó entre el gremio ASOEM y la Municipalidad de Sauce Viejo desbordó sus límites locales y golpeó de lleno a la ciudad de Santa Fe. La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales extendió su plan de lucha a todas las localidades de su órbita —incluido el Departamento La Capital —, y el Ejecutivo santafesino salió a marcar su posición con firmeza: el conflicto no es propio, pero las consecuencias sí.

La Municipalidad de Santa Fe dejó en claro, a través de un comunicado oficial, que la medida de acción directa que lleva adelante ASOEM "se trata de una situación ajena a la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe". Sin embargo, la extensión regional del paro "repercute de manera directa en la normal prestación de servicios esenciales para los vecinos santafesinos".

Ante eso, el municipio aseguró que garantizará las guardias mínimas para sostener la continuidad de los servicios críticos durante la medida de fuerza.

Conciliación obligatoria ignorada

El punto más álgido del comunicado municipal apunta a la actitud del gremio frente a las instancias institucionales de resolución del conflicto. Según informó el Ejecutivo, "la autoridad administrativa competente ha dispuesto la conciliación obligatoria" en los términos de la legislación vigente, con el objetivo de encauzar la disputa y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Sin embargo, ASOEM resolvió no acatar dicha instancia.

La advertencia: descuentos salariales en la mira

Esa decisión gremial tiene consecuencias concretas según la lectura jurídica del municipio. El comunicado advirtió que la conducta del sindicato "podría implicar las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento vigente", entre ellas "la eventual aplicación de descuentos salariales por inasistencias injustificadas", además de otras responsabilidades que pudieran corresponder.

La advertencia es directa: los trabajadores municipales santafesinos que adhieran al paro sin que medie un acuerdo o una justificación válida podrían ver afectados sus haberes del mes.

Diálogo permanente, según el Ejecutivo

Pese al tono firme del comunicado, la Municipalidad de Santa Fe buscó diferenciarse de la postura que el gremio le atribuye al Ejecutivo de Sauce Viejo —origen del conflicto—. El municipio santafesino sostuvo que mantiene "de manera permanente una instancia de diálogo institucional con los trabajadores y sus representantes gremiales, en un marco de respeto a la normativa vigente".

El comunicado cerró reiterando la "plena voluntad de diálogo" del Ejecutivo y su intención de encontrar "soluciones razonables" que resguarden tanto los derechos de los trabajadores como el interés público comprometido en la prestación de servicios a la comunidad.