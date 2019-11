Unión podría reclamar en Superliga por lo que le debe San Lorenzo

Por estas horas, la dirigencia rojiblanca encabezada por Luis Spahn analiza seriamente elevar un reclamo formal a Superliga por el dinero que San Lorenzo le debe luego de adquirir los derechos económicos de Mauro y Bruno Pittón.

La venta de los hermanos se concretó en junio, transfiriendo el 70% de Mauro y el 80% de Bruno. Pero el dinero pactado no llegó a la tesorería del club Unión, algo que lo perjudica de manera concreta. Al punto tal que al no contar con ese dinero, los directivos no podrán hacer frente al pago de los sueldos del plantel.

Así las cosas, la postura sería presionar en Superliga con el objetivo de obtener algún rédito ante la falta de respuestas por parte de los dirigentes de San Lorenzo.

En su momento, Unión brindó detalles respecto a lo que fue la venta de ambos futbolistas "la cifra acordada por dichos jugadores y porcentajes asciende a la suma de USD 6.125.000.- (SEIS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS), de los cuales se deben deducir impuestos y comisiones de ley. (26.5%)".

"Cabe agregar, que las cifras antes mencionadas pueden ser incrementadas, para el caso que Bruno y Mauro Pittón cumplan determinados objetivos relacionado a la cantidad de partidos jugados por temporada de manera independiente, en hasta USD 600.000 (SEISCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS), de los cuales habrá que deducirle impuestos y comisiones de ley, en su caso (26,5%)", agrega en otra parte del comunicado.