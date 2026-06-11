La evaluación de la rectora de la UNL sobre el acuerdo universitario: "No es suficiente, pero es un paso importante"

Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, el sistema universitario y los gremios representa "un paso importante". Sin embargo, remarcó que todavía resta resolver la situación del sistema científico y tecnológico argentino

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) , Laura Tarabella , valoró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, que permitió reabrir las paritarias universitarias y establecer una recomposición salarial para el sector.

En una entrevista radial en LT10, la máxima autoridad de la casa de estudios destacó que el principal logro de las negociaciones fue la recuperación del diálogo institucional y la convocatoria formal a una mesa paritaria, una instancia que, según afirmó, había estado ausente desde el inicio de la gestión nacional.

"Lo más importante es que hubo una convocatoria paritaria. Hacía mucho tiempo que el Gobierno nacional no llamaba a paritarias y eso representa un avance significativo", sostuvo Tarabella.

laura tarabella La rectora de la UNL, Laura Tarabella UNO Santa Fe

Acuerdo salarial y mejoras para las universidades

La rectora explicó que el entendimiento alcanzado contempla una recomposición salarial del 21,3% para junio y un incremento adicional del 3% en octubre, además de mecanismos de garantía salarial para los trabajadores docentes.

A esto se suma un conjunto de medidas destinadas a fortalecer el sistema universitario, entre ellas:

Un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano .

. Un refuerzo del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

de las universidades nacionales. Fondos adicionales para hospitales universitarios en aquellas instituciones que cuentan con estos servicios.

"Es un paso importante porque reconoce el retraso salarial que venían sufriendo docentes y no docentes, pero también porque permite sostener el funcionamiento cotidiano de las universidades", señaló.

No obstante, aclaró que estos recursos no incluyen partidas para la ejecución de obra pública universitaria, que continúa paralizada. "Los fondos alcanzan para garantizar servicios, mantenimiento y funcionamiento. Las obras siguen detenidas porque no forman parte de este acuerdo", precisó.

La Ley de Financiamiento Universitario sigue en la Justicia

A pesar del acuerdo, Tarabella insistió en que las universidades nacionales mantendrán su reclamo para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación.

La rectora recordó que el CIN fue el primero en impulsar una presentación judicial para exigir la aplicación de la norma, iniciativa a la que posteriormente se sumaron los gremios docentes y no docentes.

"La demanda sigue vigente y lo que exigimos es el cumplimiento efectivo de la ley. La Corte Suprema no tiene plazos para resolver, pero esperamos que se pronuncie", indicó.

La movilización universitaria y el apoyo social

Tarabella atribuyó la apertura de las negociaciones a la persistencia del reclamo universitario y al respaldo que las instituciones recibieron de la sociedad durante las distintas movilizaciones realizadas en todo el país.

"La ciudadanía nos siguió acompañando y eso fue fundamental. Se logró visibilizar la importancia de la universidad pública, de la investigación, de la extensión y de la formación de profesionales", afirmó.

En ese sentido, destacó la unidad que mantuvieron rectores, gremios docentes, no docentes y estudiantes para sostener la discusión sobre el financiamiento universitario.

"La universidad no es solamente enseñanza. También es investigación, extensión y vinculación con el territorio. Todo eso necesita recursos para seguir funcionando", expresó.

Ciencia y tecnología, el próximo desafío

La rectora advirtió además que, si bien hubo avances para las universidades nacionales, todavía resta resolver la situación del sistema científico y tecnológico argentino.

En particular, señaló la necesidad de avanzar en soluciones para los institutos vinculados al Conicet y para los investigadores que desarrollan tareas de innovación y transferencia tecnológica.

"Ahora se abre otra discusión importante, que es la del sistema científico tecnológico nacional. Todavía queda mucho por hacer en materia de ciencia y tecnología", afirmó.

Santa Fe impulsa una provincia libre de discursos de odio

Durante la entrevista, Tarabella también destacó la participación de la UNL en una jornada institucional realizada en la Legislatura provincial para impulsar una iniciativa que declare a Santa Fe como una provincia libre de discriminación y discursos de odio.

La rectora valoró el diálogo entre organizaciones sociales, instituciones educativas, representantes de distintos credos y actores políticos. "Podemos pensar diferente y aun así dialogar y respetarnos. Ese es un valor que Santa Fe debe seguir fortaleciendo", sostuvo.

Orgullo santafesino: Raquel Chan será distinguida en Francia

Finalmente, Tarabella celebró que la investigadora santafesina Raquel Chan, referente internacional en biotecnología y directora de uno de los institutos de doble dependencia entre la UNL y el Conicet, reciba una importante distinción científica en Francia.

"Es un enorme orgullo para nuestra universidad y para el país. Reconoce años de trabajo en investigación e innovación tecnológica", destacó.

La rectora consideró que este reconocimiento internacional demuestra el potencial de la ciencia argentina y refuerza la necesidad de continuar invirtiendo en conocimiento, investigación y desarrollo.

"Tenemos científicos de excelencia mundial. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo tanto a las universidades públicas como al sistema científico nacional", concluyó.

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