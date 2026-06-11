La gran deuda del Colón post descenso: el uno por uno de los goleadores

Desde el descenso en 2023, Colón no consigue dar en la tecla con un delantero que garantice goles. Cómo les fue a todos los nueve.

Mientras la dirigencia trabaja para incorporar delanteros en el próximo mercado de pases, los números explican por qué Colón sigue buscando soluciones ofensivas. Desde su descenso a la Primera Nacional, el Sabalero no consiguió encontrar un centrodelantero capaz de sostener una cuota goleadora importante y regular.

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La salida prácticamente asegurada de Facundo Castro, la probable partida de Lucas Cano y la sequía que atraviesa Alan Bonansea, que acumula diez partidos sin convertir, vuelven a poner el foco sobre una problemática que acompaña al equipo desde hace un año y medio.

Toledo fue el máximo anotador, pero lejos de los registros esperados

En la temporada 2024, el delantero que más goles convirtió fue Javier Toledo. El experimentado atacante disputó 36 partidos entre Primera Nacional, Reducido y Copa Argentina, marcó seis goles y brindó una asistencia en 1.641 minutos.

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Su promedio fue de un gol cada 273 minutos, una cifra aceptable, aunque insuficiente para un equipo que tenía como objetivo pelear el ascenso.

Detrás suyo apareció Axel Rodríguez, quien convirtió tres tantos en 17 partidos y 693 minutos, con una media de un gol cada 231 minutos.

Muchas apuestas, pocos resultados

La lista de delanteros que pasaron por Colón desde el descenso es extensa, aunque los resultados estuvieron lejos de ser los esperados.

Genaro Rossi disputó 22 encuentros y convirtió dos goles en 977 minutos, con una media de un tanto cada 488 minutos.

Genaro Rossi.jpg Prensa Colón

Nicolás Leguizamón anotó dos goles en apenas 359 minutos repartidos en 14 partidos, registrando una interesante eficacia de un gol cada 180 minutos, aunque nunca logró consolidarse como titular.

Nicolás Leguizamón.jpg Prensa Colón

José Neris no convirtió en cinco presentaciones y acumuló apenas una asistencia. En tanto que Tomás Sandoval tampoco logró marcar en sus dos encuentros.

El regreso del Puma que estuvo muy lejos de lo esperado

Colón dio la nota en el mercado de pases de enero del 2025 con la contratación de Emmanuel Gigliotti, quien venía con una dilatada inactividad en Unión La Calera de Chile.

Emmanuel Gigliotti UNO Santa Fe | José Busiemi

El Puma tuvo un gran inicio goleador, pero se fue diluyendo, hasta perder todo tipo de participación en las últimas convocatorias del DT Ezequiel Medrán (dirigió la parte final de la temporada).

El goleador, quien se retiró del fútbol tras terminar su contrato con el Sabalero, terminó su segundo paso por el club con un registro de 31 partidos y siete goles, en 2.080 minutos. Se despidió con un gol cada 297 minutos.

Bonansea, el mejor registro... pero en crisis en Colón

El caso más llamativo es el de Alan Bonansea. El delantero llegó a los 15 partidos de Primera Nacional durante 2026 y acumula tres goles en 1.298 minutos, con un promedio de un gol cada 432 minutos.

Bonansea.jpg Prensa Colón

El exdelantero de Patronato atraviesa un momento delicado: lleva diez partidos consecutivos sin convertir y perdió la contundencia que había mostrado durante la primera parte de la temporada.

Su sequía coincide además con el bajón futbolístico general del equipo.

Los que tampoco dieron respuestas en Colón

Facundo Castro arribó en el mercado de invierno de 2025 para aportar experiencia y gol, pero nunca logró afirmarse. Entre 2025 y 2026 disputó 22 partidos y convirtió apenas un gol en 1.151 minutos.

Facundo Castro (2)

Su promedio fue de un tanto cada 1.151 minutos, uno de los registros más bajos entre los delanteros utilizados por Colón.

Lucas Cano, quien llegó en el inicio del 2026, tampoco pudo transformarse en una alternativa confiable. Jugó 13 partidos y no logró convertir.

Los juveniles, con participación limitada

Las inferiores también aportaron nombres en busca de soluciones ofensivas. Iván Ojeda tuvo tres apariciones en 2025 sin goles, mientras que Matías Córdoba convirtió una vez en diez encuentros, aunque con apenas 164 minutos en cancha.

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En ambos casos, el cuerpo técnico de turno los utilizó de manera esporádica y nunca como una apuesta consolidada.

Una búsqueda que tiene explicación en Colón

Los números dejan una conclusión evidente: desde el descenso, Colón no encontró un delantero que garantice una producción ofensiva sostenida.

Entre todos los atacantes utilizados desde 2024, solo se destacaron Toledo con seis goles en 2024 y Gigliotti con siete en 2025, mientras que varios refuerzos llegaron y se fueron sin dejar huella. Incluso estos dos se fueron por la puerta de atrás, pero fueron los de mejor registro.

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Por eso no sorprende que la dirigencia avance por nombres como Bruno Nasta y mantenga abiertas otras negociaciones para reforzar el ataque.

La estadística es contundente: para pelear el ascenso, Colón necesita encontrar un goleador que todavía no apareció.