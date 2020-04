"A Rondina le encantaría dirigir a Unión"

Sergio Rondina es el principal apuntado por la dirigencia rojiblanca para reemplazar a Leonardo Madelón, tal como adelantó UNO Santa Fe. Sin embargo, aún tiene contrato con Arsenal hasta el 30 de junio y es por eso que las negociaciones no avanzaron. Y mucho más, teniendo en cuenta el parate del fútbol y la incertidumbre en cuanto a su reanudación.

Pero lo cierto y concreto es que Unión a través de su secretario técnico Martín Zuccarelli averiguó la situación del Huevo Rondina y para ello tomó contacto con su representante Alex Rodríguez. Justamente el exjugador de Chacarita habló con LT10 y reconoció que lo llamaron de Unión y además manifestó que a Rondina le gustaría mucho venir a Santa Fe.

"Hablamos hace dos o tres semanas con Martín Zuccarelli, mejor dicho hablé yo, a Martín lo conozco, por motivos obvios del fútbol y además por su papá Humberto). Ahí me comentó de esta posibilidad y que Sergio (Rondina) estaba en carpeta entre uno o dos nombres que manejaban ellos. Y querían saber la situación contractual", comenzó contando.

Para luego agregar "Tenemos contrato con Arsenal hasta el 30 de junio y la idea es respetar este contrato. Es una relación laboral y afectiva la que tiene Sergio con el club. Por ese motivo es que igual no se iba a poder seguir conversando con la gente de Unión más allá de la fecha del termino del vínculo".

Consultado si a Rondina le interesa esta propuesta respondió: "Yo hablé con Sergio la semana pasada y al el le encantó la idea, está dispuesto después del 30 de junio sentarse a conversar con cualquier institución y cuando le nombre Unión le gustó mucho. Igualmente no hablamos nada con la gente de Arsenal, por lo cual es un escenario abierto para que se de cualquier posibilidad. Después entran a jugar los factores deportivos que lo resuleve Sergio. Yo me encargo de lo contractual".

"Están los proyectos deportivos, las metas y eso es decisión de Sergio con las autoridades del club. Tiene una buena relación con los dirigentes de Arsenal, es un hombre de la casa, hace dos años que está y habrá que sentarse a hablar. Le gusta la posibilidad de Unión porque me lo dijo clarito, pero no se que puede pasar si se quedará en Arsenal o si puede ir a Unión. A cualquier entrenador le gustaría dirigir a Union en cualquier circunstancia, pero no me quiero aventurar a nada o darte una respuesta sobre algo que no estoy en condiciones de decirte, pero sí que le gusta la idea", manifestó Rodríguez.

En cuanto a las características de Rondina dijo: "Es un tipo de barrio muy humilde que la peleó mucho y lo que logró fue por mérito propio, se lo ganó él. Además tiene un cuerpo técnico que son unos fenómenos, son todos iguales. En total son seis y cuatro de ellos trabajan con Sergio desde que empezó a dirigir. Es un técnico que le gusta jugar bien de eso no hay dudas".

Para luego finalizar "Es simple, maneja muy bien los grupos, es claro, genera mucha confianza en los jugadores y los futbolsitas claramente se llevaban muy bien con él y eso se nota en los resultados. Conoce todo, tiene un cuerpo técnico maravilloso, miran todas las categorías del ascenso y saben como juega el 8 de Douglas Haig o el 5 de San Jorge. Dice que los chicos que vienen de categorías inferiores no pierden el amateurismo. Le gusta esa clase de jugadores y miran mucho el fútbol de ascenso. Además, Arsenal es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en Argentina, apuesta a jugar con un enganche clásico y no negocia esa idea".