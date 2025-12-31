Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Glorioso 89 reclama al igual que Encuentro Unionista por irregularidades en la Asamblea de Unión. Qué dice su duro comunicado.

La Asamblea General Ordinaria de Unión dejó un fuerte ruido institucional y abrió un nuevo frente de conflicto político en el club. Luego de una jornada tensa, que concluyó con la aprobación de la Memoria y el Balance de manera cuestionada, la agrupación Glorioso 89 difundió un duro comunicado en el que denunció irregularidades en el desarrollo del acto y, especialmente, en el momento de la votación.

El cierre de la Asamblea estuvo marcado por el reclamo de Encuentro Unionista, espacio encabezado por Héctor Desvaux, que resolvió recurrir a la Inspección General de Justicia (IGJ) para solicitar el recuento de votos a través del material fílmico, al entender que no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar la Memoria y el Balance. En ese marco, se pidió formalmente la preservación y revisión de las grabaciones de las cámaras de video para comprobar lo ocurrido.

“38 a 38” y un final abrupto

En su comunicado, titulado “38 a 38”, Glorioso 89 comparó lo sucedido con “la tristemente histórica votación en la AFA” y acusó al presidente Luis Spahn y a su Comisión Directiva de “autoritarismo y soberbia”, señalando que se volvió a “bastardear el acto institucional más importante del club”.

La agrupación enumeró una serie de cuestionamientos sobre el desarrollo de la Asamblea: el llamado fuera de término, deficiencias en el sonido que impedían seguir las exposiciones, diálogos sin micrófono entre el presidente y algunos asambleístas, la limitación a tres minutos para las intervenciones y la falta de respuestas a preguntas y objeciones planteadas por los socios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/glorioso_89/status/2006076051395633216&partner=&hide_thread=false En una votación que le daba mayoría al voto por la NO APROBACIÓN del balance, o que al menos daba para un conteo; la mesa de conducción de la asamblea compuesta por dirigentes de @clubaunion dijo "Aprobado" y, sin escuchar los reclamos posteriores, se levantaron y se fueron. pic.twitter.com/MvT2USyFRb — Glorioso 89 (@glorioso_89) December 30, 2025

Sin embargo, el punto más crítico del comunicado estuvo centrado en la votación del Balance. Según Glorioso 89, al momento de votar a mano alzada, la opción negativa habría tenido mayoría —o, al menos, ameritaba un conteo exhaustivo—, pero desde la mesa de conducción se anunció la aprobación sin realizar dicho recuento. Acto seguido, las autoridades dieron por finalizada la Asamblea y se retiraron.

Pedido de intervención y clima de malestar

“El final fue una vergüenza, un papelón y una falta total de respeto al socio”, expresó el comunicado, que también manifestó expectativas de que los funcionarios de la IGJ presentes hayan tomado nota de las presuntas irregularidades y actúen en consecuencia.

LEER MÁS: Unión ya tiene agenda en Uruguay para la Serie Río de la Plata

La Asamblea dejó así un clima de malestar, dudas y fuerte división política dentro del mundo Unión, con un proceso institucional ahora bajo la lupa y con la posibilidad de que la cuestión derive en definiciones administrativas si prospera el pedido de revisión del acto.

Mientras tanto, el club transita días de incertidumbre puertas adentro, con una dirigencia cuestionada y agrupaciones opositoras que redoblan sus reclamos en defensa —según sostienen— de la voluntad del socio.