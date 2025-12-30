Unión, alerta: Encuentro Unionista recurrió a la IGJ y pidió revisar la votación de la Asamblea

La agrupación que encabeza Héctor Desvaux solicitó la intervención del organismo de control para que se analicen las imágenes del acto asambleario y se determine con precisión el resultado del tratamiento de la Memoria y Balance.

La Asamblea General Ordinaria del Club Atlético Unión , en la que se trató la Memoria y Balance del Ejercicio N° 119, continúa generando repercusiones y abrió un nuevo frente institucional. En las últimas horas, la agrupación Encuentro Unionista, liderada por Héctor Desvaux, presentó un reclamo formal ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ) con el objetivo de que se verifique el recuento de votos realizado durante la jornada.

Lejos de dar por cerrado el debate, la asamblea dejó interrogantes abiertos en torno al modo en que se computaron las voluntades de los socios. Desde Encuentro Unionista sostienen que el procedimiento utilizado no permitió establecer con claridad el resultado final y, por ese motivo, solicitaron que se recurra al material audiovisual disponible para rehacer el conteo de manera exhaustiva.

El eje del reclamo

El planteo elevado al organismo provincial apunta a que se utilicen las filmaciones existentes, tanto las registradas por el propio club como las que aportaron los fiscales, para revisar mano por mano la votación. La oposición entiende que la falta de un registro inequívoco durante la asamblea abrió la puerta a interpretaciones contradictorias.

Según expresaron desde ese espacio, la diferencia no habría sido lo suficientemente amplia como para validar sin objeciones el resultado anunciado oficialmente. Incluso, deslizan que el desenlace pudo haber sido mucho más ajustado, o distinto al informado, lo que motivó la decisión de acudir a la IGJ.

Una asamblea cargada de tensión

La noche asamblearia estuvo atravesada por reclamos, discusiones y momentos de nerviosismo, un clima que terminó potenciando las dudas posteriores. Para Encuentro Unionista, la revisión de las imágenes aparece como el único camino posible para despejar cualquier sospecha y otorgar legitimidad a lo resuelto.

El foco del pedido no está puesto en desconocer el acto, sino en transparentar el proceso, estableciendo con precisión cuántos socios acompañaron o rechazaron la aprobación de la Memoria y el Balance del último ejercicio.

Ahora decide la IGJ

Con la presentación ya formalizada, la situación quedó en manos de la Inspección General de Personas Jurídicas, que deberá evaluar el planteo y definir si corresponde avanzar con el análisis del material fílmico para emitir un dictamen definitivo.

Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la vida política e institucional de Unión, con una oposición que decidió llevar el debate fuera del club y un oficialismo que aguarda la resolución del organismo de contralor. El resultado de esa intervención será clave para cerrar —o profundizar— la controversia generada tras la Asamblea.