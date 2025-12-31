Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

El Sabalero saldó la deuda con la Asociación de Clubes, abonó un mes de salarios a gran parte del plantel y quedó nuevamente habilitado para jugar.

Colón dio un paso fundamental fuera de la cancha que le permite volver a enfocarse en lo deportivo. En las últimas horas, el club pagó la deuda que mantenía con la Asociación de Clubes (AdC) y, además, abonó un mes de salarios a gran parte de los jugadores, lo que derivó en su rehabilitación oficial tras haber sido desafiliado.

La noticia trajo alivio en el mundo rojinegro, que atravesó semanas de incertidumbre institucional y financiera. Con la situación regularizada, el Sabalero ya tiene fecha confirmada para su regreso a la competencia: será el 7 de enero , cuando reciba a Santa Paula .

De la preocupación al alivio institucional

La desafiliación había encendido todas las alarmas, no solo por el impacto inmediato en el plantel, sino también por el riesgo que implicaba quedar al margen de la competencia en un torneo donde cada partido pesa. El esfuerzo económico realizado por la dirigencia permitió normalizar la situación administrativa y devolverle al equipo la posibilidad de competir.

Si bien aún quedan cuestiones por resolver, el pago efectuado fue suficiente para que Colón vuelva a estar formalmente de alta dentro de la estructura de la Liga Argentina.

Un regreso exigente ante uno de los animadores

El retorno no será sencillo. Colón volverá a la acción frente a Santa Paula, uno de los equipos que mejor rendimiento mostró en la Conferencia Norte. El conjunto santafesino es una de las revelaciones de la temporada tras su ascenso desde La Liga Federal y presenta un sólido récord de 9-4, peleando en los puestos de arriba.

En lo más alto de la tabla aparece San Isidro de San Francisco (8-3), actual subcampeón, respaldado por un alto poder ofensivo. Muy cerca también se mantiene Salta Basket (8-4), mientras que Barrio Parque (7-5) y Independiente BBC, en franca levantada tras la llegada de Andrés Lugli, completan el lote de protagonistas.

El fondo de la tabla y una lucha sin margen de error

El contexto deportivo de Colón es delicado. El Sabalero se ubica último en la Conferencia Norte, con un registro de 3 victorias y 9 derrotas, inmerso en una zona muy apretada junto a Hindú Club, Huracán Las Heras y Fusión Riojana, todos con cuatro triunfos.

La temporada presenta un condimento adicional que aumenta la tensión: no habrá playoffs por la permanencia. Según el nuevo reglamento, los equipos que finalicen 17º en cada conferencia descenderán de manera directa, lo que convierte cada partido en una final anticipada.

Volver a jugar, volver a creer

Con los papeles en regla y la competencia nuevamente en el horizonte, Colón sabe que necesita reconstruirse dentro de la cancha. El pago de la deuda y de los salarios fue un primer paso indispensable; ahora, el desafío será trasladar ese alivio institucional a resultados deportivos que le permitan salir del fondo.

El 7 de enero marcará algo más que un regreso: será el punto de partida de una remontada necesaria, en una temporada que no admite distracciones ni errores.