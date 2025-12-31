Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Sportivo Guadalupe, El Quillá, Ciclón Racing y Ateneo Inmaculada, ya conocen a sus rivales en el certamen provincial que comenzará a finales de enero.

Quedaron oficialmente conformadas las zonas de la Copa Federación 2026, donde los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol buscarán ser protagonistas desde el arranque. Allí competirán Náutico El Quillá, Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing y Ateneo Inmaculada.

La Copa Federación, cuyo inicio está previsto para fines de enero de 2026, no solo representa un desafío deportivo de gran nivel, sino que además otorga plazas para la Copa Santa Fe y el Torneo Regional Amateur, dos objetivos de enorme relevancia para cualquier institución de la provincia.

La Copa Federación con presencia santafesina

Cuatro instituciones de la Liga Santafesina tienen confirmada su participación en la Copa Federación 2026, certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol que reúne a los mejores equipos de las 19 ligas regionales de la provincia.

En la rama masculina se conformaron diez zonas de cuatro equipos, con clasificación de los diez primeros y los seis mejores segundos para los octavos de final. En el femenino serán seis zonas de cuatro, con pase a la siguiente instancia para los seis primeros y los dos mejores segundos, teniendo en cuenta las distancias geográficas entre los clubes.

Se confirmó que la competencia será clasificatoria para la próxima edición de la Copa Santa Fe, que se jugaría a finales del mes de abril o comienzo de mayo del año próximo. En total, serán ocho los cupos que otorgará la Copa Federación. “Las 19 ligas tienen dos lugares cada una, se suman los torneos departamentales, los equipos profesionales y los clasificados de la Copa Federación” expresó Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol.

En la Zona 4 asoman Sportivo Guadalupe, Sportivo Videla, Barrio Oeste de Gálvez y Ciclón Racing de Santa Fe, mientras que en la Zona 5 lo harán Sportivo del Norte de Esperanza, Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza.

En la Zona 7, aparecen La Emilia de San Jorge, Atlético María Juana, La Hidráulica de Frontera y Juventud Guadalupe de San Jorge, mientras que en la Zona 8, lo harán Beltrán Fútbol Club, Alba Juniors de Coronda, Rosario Morning Star y Defensores de Villa Felisa. En la Zona 6, lo harán Independiente de Ataliva, Domingo Faustino de Sarmiento, Juventud Unida de Humboldt y Argentino de Quilmes de Rafaela.

-Copa Federación 2026

1° Fecha:

Zona 4;

Sportivo Guadalupe vs. Barrio Oeste

Sportivo Videla vs. Ciclón Racing

Zona 5;

Sportivo del Norte vs. Náutico El Quillá

Ateneo Inmaculada vs. San Lorenzo

2° Fecha:

Zona 4;

Barrio Oeste vs. Sportivo Videla

Ciclón Racing vs. Sportivo Guadalupe

Zona 5;

Náutico El Quillá vs. Ateneo Inmaculada

San Lorenzo vs. Sportivo del Norte

3° Fecha:

Zona 4;

Sportivo Guadalupe vs. Sportivo Videla

Barrio Oeste vs. Ciclón Racing

Zona 5;

Sportivo del Norte vs. Ateneo Inmaculada

Náutico El Quillá vs. San Lorenzo