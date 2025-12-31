Uno Santa Fe | Ovación | Copa Federación

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Sportivo Guadalupe, El Quillá, Ciclón Racing y Ateneo Inmaculada, ya conocen a sus rivales en el certamen provincial que comenzará a finales de enero.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 09:58hs
Sportivo Guadalupe integrará la Zona 4 de la Copa Federación 2026.

gentileza Ema Ávalos

Sportivo Guadalupe integrará la Zona 4 de la Copa Federación 2026.

Quedaron oficialmente conformadas las zonas de la Copa Federación 2026, donde los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol buscarán ser protagonistas desde el arranque. Allí competirán Náutico El Quillá, Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing y Ateneo Inmaculada.

La Copa Federación, cuyo inicio está previsto para fines de enero de 2026, no solo representa un desafío deportivo de gran nivel, sino que además otorga plazas para la Copa Santa Fe y el Torneo Regional Amateur, dos objetivos de enorme relevancia para cualquier institución de la provincia.

La Copa Federación con presencia santafesina

Cuatro instituciones de la Liga Santafesina tienen confirmada su participación en la Copa Federación 2026, certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol que reúne a los mejores equipos de las 19 ligas regionales de la provincia.

En la rama masculina se conformaron diez zonas de cuatro equipos, con clasificación de los diez primeros y los seis mejores segundos para los octavos de final. En el femenino serán seis zonas de cuatro, con pase a la siguiente instancia para los seis primeros y los dos mejores segundos, teniendo en cuenta las distancias geográficas entre los clubes.

Se confirmó que la competencia será clasificatoria para la próxima edición de la Copa Santa Fe, que se jugaría a finales del mes de abril o comienzo de mayo del año próximo. En total, serán ocho los cupos que otorgará la Copa Federación. “Las 19 ligas tienen dos lugares cada una, se suman los torneos departamentales, los equipos profesionales y los clasificados de la Copa Federación” expresó Carlos Lanzaro, presidente de la Federación Santafesina de Fútbol.

En la Zona 4 asoman Sportivo Guadalupe, Sportivo Videla, Barrio Oeste de Gálvez y Ciclón Racing de Santa Fe, mientras que en la Zona 5 lo harán Sportivo del Norte de Esperanza, Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza.

En la Zona 7, aparecen La Emilia de San Jorge, Atlético María Juana, La Hidráulica de Frontera y Juventud Guadalupe de San Jorge, mientras que en la Zona 8, lo harán Beltrán Fútbol Club, Alba Juniors de Coronda, Rosario Morning Star y Defensores de Villa Felisa. En la Zona 6, lo harán Independiente de Ataliva, Domingo Faustino de Sarmiento, Juventud Unida de Humboldt y Argentino de Quilmes de Rafaela.

-Copa Federación 2026

1° Fecha:

Zona 4;

Sportivo Guadalupe vs. Barrio Oeste

Sportivo Videla vs. Ciclón Racing

Zona 5;

Sportivo del Norte vs. Náutico El Quillá

Ateneo Inmaculada vs. San Lorenzo

2° Fecha:

Zona 4;

Barrio Oeste vs. Sportivo Videla

Ciclón Racing vs. Sportivo Guadalupe

Zona 5;

Náutico El Quillá vs. Ateneo Inmaculada

San Lorenzo vs. Sportivo del Norte

3° Fecha:

Zona 4;

Sportivo Guadalupe vs. Sportivo Videla

Barrio Oeste vs. Ciclón Racing

Zona 5;

Sportivo del Norte vs. Ateneo Inmaculada

Náutico El Quillá vs. San Lorenzo

Copa Federación Liga Santafesina Guadalupe
Noticias relacionadas
rearte, nuevo dt de union en la liga nacional: tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Malena Santillán fue reconocida en la ciudad de San Francisco (Córdoba).

Malena Santillán recibió el San Francisco de Asís de Oro

La atleta santafesina Jazmín Merke tuvo una gran temporada en salto con garrocha.

Jazmín Merke en la preselección para los Juegos Suramericanos de la Juventud

edinson cavani palpito la libertadores con boca y se refirio a su futuro

Edinson Cavani palpitó la Libertadores con Boca y se refirió a su futuro

Lo último

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Último Momento
La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Ovación
Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe