Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

El nuevo entrenador rojiblanco dejó en claro que su llegada no es solo para terminar la temporada: apunta a fortalecer todo el básquet del club, potenciar el talento local y pelear por un lugar en los playoffs de la Liga Nacional.

Ariel Rearte ya se puso el buzo de entrenador de Unión para afrontar la segunda parte de la temporada de la Liga Nacional. En diálogo con LT10 (AM 1020), el DT fue claro desde el inicio: si bien la prioridad es el presente del equipo, su mirada es mucho más amplia.

“Hoy la urgencia es el equipo, pero creo que mientras uno se ocupa del equipo se puede ocupar también de todo el básquet. La integralidad del básquet del club”, señaló.

LEER MÁS: El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Rearte comparó su llegada a Santa Fe con experiencias anteriores, como su paso por Paraguay, donde encabezó un proceso de desarrollo desde la base. En ese sentido, destacó el potencial de la ciudad y la región.

“Santa Fe es una ciudad que respira básquet. Hay una potencialidad enorme, no solo en la ciudad sino en las zonas cercanas, y Unión, estando en Liga A, tiene condiciones para hacer muchísimas cosas”.

La Liga Nacional y el objetivo inmediato

Consultado sobre el nivel actual de la competencia, el entrenador aseguró que la Liga Nacional atraviesa un proceso de crecimiento.

“La liga está cada vez mejor, recuperando nivel, jugadores y mejorando el nivel de los extranjeros. Hoy no hay partidos fáciles: si no te presentás bien, perdés contra cualquiera”.

En cuanto a Unión, Rearte fue prudente pero optimista. Reconoció la paridad de la tabla, aunque dejó en claro cuál es la meta.

“Tenemos un buen plantel y podemos luchar por meternos en playoffs. El objetivo es estar del puesto 12 para adelante. Está todo muy compacto, pero hay material para soñar”.

Defensa, intensidad y correr la cancha

El DT también definió rápidamente su identidad de juego y lo que buscará imponer desde su primer entrenamiento, previsto para el 2 de enero por la tarde.

“Me gusta mucho que mi equipo defienda. Si mi equipo defiende y corre, soy feliz. La defensa es lo que te pone competitivo todas las noches”.

LEER MÁS: Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Rearte remarcó que Unión mostró en los últimos partidos una buena capacidad para correr la cancha y disfrutar el contraataque, algo que pretende potenciar.

“La mejor usina para el contraataque es la defensa. Tenemos que bajar el promedio de puntos recibidos, mejorar el rebote y desde ahí correr mucho más”.

Refuerzos y análisis del plantel

En relación al mercado de pases, confirmó que la prioridad es clara y ya fue hablada con la dirigencia.

“Sabemos que Nacho Alecio no va a estar, así que la prioridad es conseguir un cinco que pueda repartir minutos con Cris Bogg”.

Por ahora, Rearte no ve como urgente sumar un goleador, aunque dejó abierta la evaluación.

“El equipo anotando está bien, pero necesito ver a los jugadores. Si se mueve algo, tiene que ser rápido”.

Unión, un club serio y una ciudad formadora

Rearte destacó la imagen que tiene Unión dentro del ambiente del básquet argentino.

“Se habla bien de Unión, de un club serio, ordenado, con los pies sobre la tierra, que todos los años trata de crecer un poquito más”.

Además, valoró el desafío de llegar a una plaza histórica.

“Santa Fe es una de las principales zonas de producción de jugadores. El desafío es poder dejar algo más en un lugar así”.

La experiencia en Paraguay y el regreso a la Liga

El entrenador también recordó con orgullo su trabajo en Paraguay, donde encabezó un proceso de reconstrucción del básquet, incluso recorriendo el país para detectar talentos.

“Pusimos más de 20 chicos de más de dos metros en el Comité Olímpico Paraguayo cuando todos decían que no había gente alta. Fue un trabajo espectacular”.

Tras su último paso por la Liga Nacional en la temporada 2021/22, Rearte siente que vuelve a una competencia en alza.

“Después de la burbuja el nivel había bajado, pero esta es la tercera temporada en la que vuelve a levantarse. Eso motiva mucho a volver”.

Un mensaje final: trabajo y convicción

A modo de cierre, Rearte dejó una frase que resume su filosofía y su desafío en Unión.

“Al éxito hay que bancarlo con trabajo. Esa es la única fórmula que sirve”.

Con esa idea, el nuevo entrenador rojiblanco inicia un camino que combina presente competitivo y un proyecto a largo plazo para todo el básquet de Unión.