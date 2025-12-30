Unión ya tiene agenda en Uruguay para la Serie Río de la Plata

El Tatengue disputará dos amistosos internacionales con días, horarios y sedes confirmadas, mientras avanza en la búsqueda de refuerzos y analiza posibles transferencias.

Unión comienza a definir su hoja de ruta para la pretemporada 2026 y ya tiene confirmados sus compromisos en la Serie Río de la Plata, el tradicional certamen amistoso que se disputará en Uruguay y que le permitirá al equipo sumar minutos de competencia ante rivales internacionales.

El conjunto rojiblanco tendrá dos presentaciones en Montevideo. La primera será el miércoles 14 de enero a las 18.15 , cuando enfrente a Alianza Lima de Perú en el Parque Federico Omar Saroldi , estadio de River Plate.

Luego, el sábado 17 de enero a las 18.00, Unión volverá a salir a la cancha para medirse ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini, escenario habitual del conjunto violeta.

Ambos encuentros forman parte del calendario oficial de la Serie Río de la Plata y serán una prueba exigente para el plantel en plena etapa de preparación.

Rodaje y evaluaciones

Más allá de los resultados, los amistosos en Uruguay servirán para que el cuerpo técnico continúe evaluando rendimientos individuales y funcionamiento colectivo, en un contexto de renovación del plantel y ajustes tácticos de cara al inicio de la competencia oficial.

En paralelo a la confirmación de la agenda internacional, Unión sigue activo en el mercado de pases. El club busca refuerzos para cubrir las salidas de Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez, dos bajas que obligan a reordenar el equipo.

Al mismo tiempo, crecen las expectativas por posibles ventas. Los nombres de Lautaro Vargas, Mateo del Blanco y Valentín Fascendini aparecen como alternativas que podrían ser transferidas en este receso, lo que sumaría ingresos pero también nuevos desafíos en el armado del plantel.

Con la Serie Río de la Plata como primer banco de pruebas, Unión empieza a delinear su 2026 entre competencia internacional, decisiones de mercado y la búsqueda de consolidar una base competitiva.