Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

A 75 años del primer título oficial de AFA, el club puso en valor el Trofeo de Honor “General Juan Perón” y reafirmó la importancia de la memoria colectiva como parte de su identidad rojinegra.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 08:55hs
Prensa Colón

El calendario volvió a marcar una fecha cargada de significado para el mundo Colón. Un día como hoy, pero en 1950, el Sabalero conquistaba el primer título oficial de AFA de su historia, un logro fundacional que trascendió lo deportivo y quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del club y de la ciudad de Santa Fe.

En ese marco, la institución difundió un profundo mensaje institucional en el que destacó la recuperación y puesta en valor del Trofeo de Honor “General Juan Perón”, una pieza histórica que volvió a ocupar el lugar que siempre debió tener, gracias a un trabajo sostenido de investigación y reconstrucción llevado adelante por Cultura Colón.

La memoria como construcción colectiva

“La memoria no se conserva sola”, expresó el club en su comunicado, dejando en claro que recordar implica mucho más que un acto simbólico. Investigar, rastrear huellas, reconstruir el pasado y devolverle visibilidad a los símbolos forman parte de un proceso que requiere compromiso y trabajo constante.

Desde Colón remarcaron que el acto de recuperación del trofeo no fue una simple conmemoración, sino el resultado de una tarea profunda que permitió reencontrarse con una parte esencial de su historia, reafirmando valores e identidad.

“Las únicas cosas que se pierden son aquellas que no se nombran, no se cuidan y no se conmemoran”, señala el mensaje, que invita a entender la memoria como un ejercicio activo y permanente.

El título que marcó un antes y un después

La Copa de Honor General Juan Domingo Perón fue creada por la AFA una vez finalizado el campeonato regular de Primera B, con el objetivo de mantener en competencia a los clubes del ascenso y darle continuidad oficial a la actividad. Para Colón, ese certamen significó mucho más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2006204628719870141&partner=&hide_thread=false

La final, disputada nada menos que ante Unión, quedó en la historia rojinegra por el triunfo 4 a 2, un resultado que no solo consagró al Sabalero, sino que lo proyectó a nivel nacional y colocó a Santa Fe en un lugar protagónico dentro del fútbol argentino.

Aquel equipo sentó las bases de un crecimiento institucional y deportivo que, con el paso del tiempo, se transformó en orgullo para generaciones de hinchas.

Honrar el pasado para reafirmar la identidad

“Hoy, Colón elige recordar”, subrayó el club en su publicación, reafirmando que hacer memoria es también una forma de definirse hacia el futuro. La recuperación del trofeo en su forma original no solo honra a quienes construyeron esa gesta, sino que fortalece el sentido de pertenencia de la familia rojinegra.

Bajo el lema #ColónDePie, la institución volvió a dejar en claro que su historia no es un recuerdo inmóvil, sino una construcción viva, que se cuida, se nombra y se comparte para seguir reafirmando quiénes son.

Colón AFA Perón
