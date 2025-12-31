El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Diego Armando Díaz firmó su contrato con Unión, que le compró gran parte del pase. Su futuro sigue siendo una incógnita. Qué dijo Luis Spahn.

Diego Armando Díaz atraviesa semanas clave para definir su futuro futbolístico. El delantero, uno de los nombres que Unión logró asegurar de cara al mediano plazo, hoy se debate entre la posibilidad de integrar el plantel que conducirá Leonardo Madelón en la temporada 2026 o buscar continuidad en otro destino que le garantice rodaje y protagonismo.

LEER MÁS: Spahn llamó a la calma institucional en Unión y defendió la gestión tras la Asamblea

Más allá de la decisión que tome el cuerpo técnico, la postura del propio jugador es clara: DAD quiere jugar. Y en ese sentido, no descarta una salida —a préstamo o mediante alguna alternativa contractual— si entiende que en Unión no tendrá los minutos necesarios para sostener su crecimiento.

Unión aseguró su ficha hasta 2028

Hace apenas unos días, el club rojiblanco dio un paso importante al oficializar la compra del 80% de los derechos económicos del atacante, que pertenecían a Sportivo Las Parejas. El vínculo contractual de Díaz con Unión se extiende hasta diciembre de 2028, lo que le otorga a la institución un mayor margen de maniobra para decidir su futuro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2005666820976439636&partner=&hide_thread=false DAD ES DE UNIÓN

El Club Atlético Unión adquirió el 80% de los derechos económicos de Diego Armando Díaz. El delantero firmó su vínculo con la institución hasta diciembre de 2028.



Los detalles de la operación serán incluidos en el informe del mercado de pases, como es habitual… pic.twitter.com/eOVZWVB2QW — Club Atlético Unión (@clubaunion) December 29, 2025

“DAD es de Unión”, anunció el club el pasado 29 de diciembre, confirmando una operación que será detallada una vez cerrado el mercado de pases. La apuesta dirigencial es clara: Unión cree en el potencial del delantero y lo considera un activo deportivo y patrimonial.

Propuestas concretas y seducción por volver a casa

Mientras se analiza su lugar dentro del plantel profesional, Diego Díaz ya cuenta con propuestas firmes. La más avanzada es la de Chaco For Ever, club que dirige el santafesino Ricardo Pancaldo, y que le permitiría al jugador regresar a su tierra natal, un factor que pesa fuerte en la balanza.

En la Primera Nacional también aparecen otros interesados de peso, como Patronato, además de sondeos de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza, dos equipos recientemente ascendidos que buscan reforzar su poder ofensivo. A esto se suman consultas desde el exterior, puntualmente desde Ecuador y Chile, lo que amplía el abanico de posibilidades.

La postura del club y la palabra de Spahn

Tras la última Asamblea, el presidente Luis Spahn fue consultado por la situación del delantero y dejó en claro que el tema está en plena evaluación: “Es un tema de análisis, tenemos que hacer una elucubración de cuánto puede sumar en Unión y cuánto puede sumar en la Primera Nacional, donde tiene atributos para ser titular”.

LEER MÁS: Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

La definición final dependerá de varios factores: la mirada de Madelón, la conformación definitiva del plantel y el proyecto deportivo que más se ajuste a las necesidades del jugador y del club.

Por ahora, el futuro de Diego Armando Díaz permanece abierto. Unión ya aseguró su patrimonio; ahora resta decidir si su crecimiento continuará en Santa Fe o si será en otro escenario, con la prioridad clara de sumar minutos y consolidarse como delantero.