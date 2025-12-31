Malena Santillán recibió el San Francisco de Asís de Oro

La nadadora de Unión Malena Santillán fue la gran ganadora del San Francisco de Asís de Oro. Su gran 2025 la catapulta como uno de los proyectos nacionales en la natación.

En el marco de la 44° edición de la Fiesta del Deporte, el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) entregó el premio «San Francisco de Asís» de Oro a la nadadora Malena Santillán, mientras que el de Plata fue para el futbolista Diego Mondino. La distinción se otorgó a los deportistas locales que se destacaron en las diferentes disciplinas en el marco de un acto que contó con la presencia del intendente Damián Bernarte.

El evento, realizado en el Superdomo y organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos Dante Panzeri – Víctor Faya, coronó trayectorias, consagró rendimientos sobresalientes y reafirmó el gran momento que vive el deporte de la ciudad cordobesa de San Francisco, en el límite oeste con la provincia de Santa Fe.

Malena Santillán, un año dorado en la natación

El máximo galardón de la noche, el San Francisco de Asís de Oro, quedó en manos de Malena Santillán, quien coronó un 2025 simplemente excepcional en la natación. Entre sus hitos más destacados se encuentran su participación en los Juegos Panamericanos Juveniles (consiguiendo la medalla de oro y récord panamericano en los 200 metros espalda), el Mundial Juvenil de Natación, y actuaciones sobresalientes tanto en el Absoluto Argentino como en el Absoluto Brasilero (en el equipo Pinheiros).

image La nadadora del Club Atlético Unión de Santa Fe recibió San Francisco de Asís de Oro.

Solo en competencias nacionales consiguió 19 medallas a lo largo del año, un número que refleja su constancia, nivel competitivo y proyección internacional. Santillán no solo fue la mejor nadadora del año en la ciudad, sino una de las deportistas más destacadas del país en su categoría, motivo por el cual se llevó el premio mayor de la Fiesta del Deporte.

La oriunda de San Francisco manifestó que “la verdad que para mí es un orgullo enorme, estoy muy contenta, feliz, se siente muy lindo que me reconozcan estas cosas de este año, así que muy feliz”.

Sobre el récord nacional y sudamericano absoluto en los 200 metros estilo espalda que inmortalizó en este 2025 dijo que “la verdad que es un logro muy importante, ser la mejor nadadora en toda Latinoamérica de la historia, tener la mejor marca, creo que por ahí no dimensiono todas esas cosas que me pasaron este año. De a poco voy descubriendo un poco todo, pero siempre muy contenta y orgullosa”.

Malena tuvo un año casi perfecto pero ella no esperaba cerrarlo de esta forma. “Tenía planeado que me vaya bien por una cuestión de entrenamientos, de que sabía cómo estaba entrenando, pero bueno, no pensé que me iba a ir a esos torneos como el mundial, el campeonato brasilero, entre otros”.

image

Pensando en el año entrante la mejor deportista sanfrancisqueña del año argumentó que “por ahora lo único que ya sé que estoy clasificada son los Odesur en Panamá, los juveniles, pero bueno, sé que también están los de mayores que son en Rosario, solo que todavía no está la selección, probablemente haya más torneos, pero todavía no sé”.

La nadadora de Unión de Santa Fe tiene objetivos a futuro, y uno de ellos es tratar de llegar a los Juegos Olímpicos del 2028 y para ello debe ir por su propia marca. “Sí, la idea sería ir de a poco bajándola, porque ya salieron las marcas para los Juegos Olímpicos de 2028, y yo tengo hablado con mi entrenador que la idea sería en 2027 poder dar la marca enseguida para poder prepararme bien para los Juegos. No estoy tan lejos, ya en el absoluto me fue mucho mejor de lo que pensé que me iba a ir, sinceramente me quedé muy cerca de mi marca y pensé que iba a estar bastante lejos, así que me vine muy contenta”.