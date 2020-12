Azconzábal: "Soy el responsable, debemos trabajar y mejorar"

Luego del partido, Juan Azconzábal brindó una conferencia de prensa, donde se le preguntó por el sistema de juego: "Jugamos con diferentes sistemas, no nos esquematizamos en un solo sistema. No sé a lo que se me hace referencia. Hemos alineado más allá de las características de los jugadores, hemos modificado en los partidos el sistema, pasamos a jugar con línea de tres, con dos puntas, 4-3-1-2, hemos jugado 4-1-4-1, en algún momento 4-3-3, terminamos jugando 5-4-1. Tuvimos diferentes situaciones. Con respecto a los resultados en los 15 minutos de estos dos últimos partidos llevamos dos goles en contra, si se analizan los goles no están relacionados al sistema de juego. Por otro lado en la ofensiva tuvo chances de gol mínimamente igual que los adversarios. Tenemos que exigirnos más, en primera instancia el entrenador, para elevar el rendimiento y no arrancar abajo a los 15 minutos dos goles abajo. El equipo está entero, ya que más allá de la adversidad provocada más por errores nuestros que por méritos del rival siempre siguió buscando, con chances de igualar el marcador. Igualmente los sistemas si deben ser modificados lo haremos. Los jugadores hacen un esfuerzo para que las cosas salgan de la mejor manera, y el entrenador deben buscar la forma para que tengan el mejor rendimiento".

Y Juan Azconzábal agregó: "En poco más de un mes tuvimos 10 partidos, las modificaciones en las diferentes líneas eran para intentar mantener el rendimiento del equipo, más que para buscar variantes porque el funcionamiento no fue el correcto. En estos dos últimos partidos el equipo sufrió en lo defensivo, cosa que antes lo habíamos hecho de manera notoria en el primer tiempo ante Racing, luego no tuvimos contratiempos, más allá del resultado en Tucumán donde tuvimos errores más allá de las virtudes del adversario. Vamos a buscar los rendimientos más destacados, con el sistema de hoy que se modificó a los 15 minutos, ya que la idea era con dos volantes centralizados y un volante de enlace. Pero reitero que en ofensiva tuvimos cinco o seis claras en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos marcan un gol al inicio, con las modificaciones otra vez tuvimos situaciones. Se me viene a la cabeza un cabezazo de Márquez, una jugada de Zenón, otra jugada de Javier (Cabrera). Estamos con bronca, debemos mejorar y trabajar. En Unión los jugadores más jóvenes están en una etapa de crecimiento, con la voluntad no nos alcanza. El máximo responsable es el entrenador".

Unión.jpg Pool Agra

Mientras que en otro tramo de la conferencia, Juan Azconzábal se refirió al hecho de que la derrota se dio con un equipo suplente, y afirmó: "Teníamos que mejorar, quizás no soy el mejor declarante, más luego de un partido. Busco que los jugadores tengan un buen rendimiento".

"Con las modificaciones buscamos tener frescura, el rival se replegó pero no fuimos certeros. La desventaja de los 15 minutos iniciales nos terminó costando muy caro. El porcentaje de las situaciones concretadas es bajo a la de las creadas, eso tenemos que corregir, vamos a trabajar para mejorar y en base al esfuerzo y el convencimiento, intentar que ese porcentaje sea mayor y por supuesto volver a cerrar el arco y ser un equipo sólido, que es igual de importante", explicó el entrenador de Unión sobre la derrota frente a Defensa.

Y luego, Juan Azconzábal afirmó: "En los dos últimos partidos Unión iba dos goles abajo a los 15 minutos, eso es al margen del sistema. Tenemos que corregir en lo individual y colectivo, mejorar la estadística en ofensiva, que el equipo tenga menos situaciones en contra, menos en ataque pero ser más efectivo. En esta búsqueda del crecimiento de los jugadores jóvenes, con el apoyo de los de trayectoria, tenemos que provocar un espíritu competitivo de ir en la búsqueda. El equipo desde lo táctico se reordenó y cuando fue superado en una acción individual lo sufrió".

"Hasta el final del partido terminamos con situaciones, y los jugadores que ingresaron, Cañete, Zenón y Márquez tuvieron chances, Comas desbordó, Carabajal con la pelota parada alimentaron la posibilidad del descuento", defendió Azconzábal los cambios que implementó en el segundo tiempo de la derrota de Unión.

Cuando se le preguntó por la gran cantidad de variantes de un partido a otro de Unión, Juan Azconzábal afirmó: "Hasta hace dos semanas estábamos jugando dos torneos, ahí había modificaciones necesarias, y si a eso le agregamos que tuvimos siete u ocho jugadores con Covid, es imposible que no tengamos modificaciones. Ahora modificamos en búsqueda de hacer las cosas de la mejor manera, estamos pensando en el presente pensando que hay un plantel con muchos juveniles, y que en ese crecimiento nos darán un salto de calidad con el acompañamiento de los más grandes, que deben tener un nivel correcto mínimo".