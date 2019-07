Bottinelli: "El planteo salió a la perfección"

Leonardo Madelón tuvo que ingeniárselas para suplantar a los jugadores que se fueron en el mercado de pases, y para disimular las ausencias de jugadores claves, que se lesionaron y no los pudo contar en el arranque de la Superliga, ante el campeón Racing, en Avellaneda.

Uno de los puntos altos de Unión fue Jonathan Bottinelli, quien fue impasable para los delanteros de la Academia y despejó todo peligro que llegó con pelota área o jugada por el piso al área rojiblanca.

Botti analizó el punto conseguido en el Presidente Perón, y comenzó diciendo: "Racing tiene un equipazo, por momentos nos superó muy bien con fútbol, abriendo la cancha, pero de a poco se les fue negando el triunfo. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo y no tuvieron jugadas claras, salvo la última que tuvo mano a mano Cvitanich. Pero es un equipo que te somete, hay que felicitarlos".

"Sabíamos que de esta manera los podíamos complicar, porque no iban a tener tantos espacios para jugar, salió a la perfección, nos hubiese gustado ganar pero el punto en la casa del campeón no está mal para arrancar", destacó en otra parte de la charla.

Luego se le hizo referencia a la gran cantidad de jugadores que se fueron en el mercado de pases y cómo tuvo que hacer Madelón para reemplazarlos, y manifestó: "Es un equipo en formación, se nos fueron muchos jugadores, vinieron otros y no hay tiempo para acomodarse, arrancó el campeonato y hay que acomodarse. Ese es el desafío que tenemos de acá en adelante, rearmarnos, reinventarnos y pelear los primeros puestos para clasificar a una copa".

Por último, se lo consultó por las idas y vueltas que hubo sobre su continuidad, y destacó: "No me quiero meter en eso, ya pasó y todo lo que diga puede ser tomado mal por una de las partes y no quiero, cada uno sabe de la forma que se manejo, yo hablo adentro de la cancha y trato de hacer lo mejor para el equipo".