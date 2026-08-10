Unión ya afronta su segundo partido consecutivo como local, tras la gran victoria que cosechó ante Lanús. El Tate está perdiendo por 2-1 a Central Córdoba, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Lucas Menossi, a los 16', abrió la cuenta para el Tatengue, y lo empardó Michael Santos, a los 5' del complemento. Facundo Mansilla (ST 8') lo dio vuelta para el Ferroviario.
El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en el 15 de Abril
Unión está perdiendo ante Central Córdoba por 2-1, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 4 de la Zona A del Clausura. Lucas Menossi (PT 16') adelantó al Tatengue, y lo empardó Michael Santos (ST 5'). Facundo Mansilla (ST 8') anotó el segundo.
Por Ovación
El encuentro es controlado por Nazareno Arasa, se disputa en el estadio 15 de Abril, y se vive minuto a minuto por UNO Santa Fe.
Formaciones de Unión y Central Córdoba
Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 12-Bruno Pittón; 20-Julián Palacios, 5-Lucas Menossi, 17-Joaquín Mosqueira y 10-Ignacio Malcorra; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Central Córdoba: 1-Alan Aguerre; 20-Fernando Martínez, 2-Alejandro Maciel, 6-Facundo Mansilla y 23-Darío Cáceres; 18-Lucas González, 7-Diego Barrera, 28-Leonardo Sequeira y 22-Matías Vera; 11-Horacio Tijanovich y 27-Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Goles: PT 26' Lucas Menossi (U); ST 5' Michael Santos (CC) y 8' Facundo Mansilla (CC).
Cambios: ST 16' Marcelo Estigarribia x Aguirre (U); 19' Yuri Casermeiro x F. Mansulla (CC);
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Hernán Mastrángelo.
Estadio: 15 de Abril.