El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en el 15 de Abril

Unión está perdiendo ante Central Córdoba por 2-1, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 4 de la Zona A del Clausura. Lucas Menossi (PT 16') adelantó al Tatengue, y lo empardó Michael Santos (ST 5'). Facundo Mansilla (ST 8') anotó el segundo.

Unión ya afronta su segundo partido consecutivo como local, tras la gran victoria que cosechó ante Lanús. El Tate está perdiendo por 2-1 a Central Córdoba, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Lucas Menossi, a los 16', abrió la cuenta para el Tatengue, y lo empardó Michael Santos, a los 5' del complemento. Facundo Mansilla (ST 8') lo dio vuelta para el Ferroviario.