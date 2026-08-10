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El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en el 15 de Abril

Unión está perdiendo ante Central Córdoba por 2-1, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 4 de la Zona A del Clausura. Lucas Menossi (PT 16') adelantó al Tatengue, y lo empardó Michael Santos (ST 5'). Facundo Mansilla (ST 8') anotó el segundo.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 21:14hs
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El minuto a minuto de Unión ante Central Córdoba en el 15 de Abril

UNO Santa Fe / José Busiemi
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Unión ya afronta su segundo partido consecutivo como local, tras la gran victoria que cosechó ante Lanús. El Tate está perdiendo por 2-1 a Central Córdoba, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Lucas Menossi, a los 16', abrió la cuenta para el Tatengue, y lo empardó Michael Santos, a los 5' del complemento. Facundo Mansilla (ST 8') lo dio vuelta para el Ferroviario.

El encuentro es controlado por Nazareno Arasa, se disputa en el estadio 15 de Abril, y se vive minuto a minuto por UNO Santa Fe.

Comenzó el partido en el 15 de Abril entre Unión y Central Córdoba

Unión ya enfrenta a Central Córdoba, en procura de su segunda victoria al hilo en el Clausura, en el estadio 15 de Abril. Leo Madelón ubicó a Bruno Pittón por Lucas Ayala, en el único cambio en relación al partido anterior.

Unión sumó una victoria clave para afianzarse en el Torneo Clausura.

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PT 16' | ¡Golazo de Unión!

Menossi pone el 1-0 ante Central Córdoba, tras una gran jugada y una estupenda definición. Unión gana en el 15 de Abril, y cosecha su segunda victoria al hilo.

PT 30' Unión aguanta la ventaja ante Central Córdoba

Unión le está ganando a Central Córdoba por 1-0, con un gol a los 16' de Lucas Menossi, y cosecha su segunda victoria al hilo en el 15 de Abril. El Tate viene de ganarle a Lanús y defiende la diferencia ante la reacción del Ferroviario.

PT 33' La tuvo Unión con un remate de Menossi que atajó Aguerre

Luego de algunos minutos de avances de Central Córdoba, Unión aceleró a fondo y luego de una buena jugada por derecha Menossi sacó un buen remate que atajó el arquero Menossi. Al minuto siguiente probó Mosqueira y otra vez apareció el 1 visitante. Sigue ganando el Tate 1-0.

PT 35' Unión otra vez la tuvo con un remate de Palacio

Tras una pérdida de Maciel, Unión sacó un gran contragolpe, Palacios sacó un derechazo que obligó a Aguerre a mandarla al córner.

PT 38' Respondió Central Córdoba con un remate de Tijanovich

Horacio Tijanovich, luego de varios minutos de predominio y llegadas de Unión , sacó un zurdazo que se fue cerca del ángulo superior izquierdo de Mansilla. Sigue ganando Unión por 1-0.

Central Córdoba será uno de los animadores de los playoffs en la Copa Sudamericana.

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¡Final del primer tiempo en la Avenida!

Unión, que es superior a Central Córdoba, le gana por 1-0, con un golazo de Lucas Menossi (PT 16'), en el 15 de Abril.

¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de Abril!

Unión le está ganando a Central Córdoba por 1-0 con un golazo de Lucas Menossi.

ST 2' Unión arrancó con todo y la tuvo con Aguirre y Vargas

Antes del minuto, Misael Aguirre no pudo empujar de cabeza un gran centro de Vargas, y luego el mismo lateral derecho sacó un zurdazo que se fue al córner, besando el palo izquierdo de Aguerre. Unión le gana a Central Córdoba por 1-0.

ST 5' Gol de Central Córdoba

Michael Santos pone el 1-1 ante Unión en el 15 de Abril. El Tate tuvo dos veces para liquidarlo en el inicio, pero el Ferroviario golpeó en la primera que tuvo en el segundo tiempo.

ST 8' Gol de Central Córdoba

Facundo Mansilla lo da vuelta y pone el 2-1 ante Unión en el 15 de Abril.

ST 10' Se lo perdió Misael Aguirre solo ante Aguerre

El arquero Aguerre dio un rebote al medio, donde estaba Misael Aguirre solo con el arco a su disposición y la tiró por arriba. Unión pierde 2-1 ante Central Córdoba.

Formaciones de Unión y Central Córdoba

Unión: 21-Matías Mansilla; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 26-Juan Pablo Ludueña, 12-Bruno Pittón; 20-Julián Palacios, 5-Lucas Menossi, 17-Joaquín Mosqueira y 10-Ignacio Malcorra; 31-Misael Aguirre y 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: 1-Alan Aguerre; 20-Fernando Martínez, 2-Alejandro Maciel, 6-Facundo Mansilla y 23-Darío Cáceres; 18-Lucas González, 7-Diego Barrera, 28-Leonardo Sequeira y 22-Matías Vera; 11-Horacio Tijanovich y 27-Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Goles: PT 26' Lucas Menossi (U); ST 5' Michael Santos (CC) y 8' Facundo Mansilla (CC).

Cambios: ST 16' Marcelo Estigarribia x Aguirre (U); 19' Yuri Casermeiro x F. Mansulla (CC);

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: 15 de Abril.

Unión Central Córdoba 15 de Abril
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