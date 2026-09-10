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Con la vuelta de Palacios, Unión modifica el esquema para visitar a Talleres

Ante la ausencia de Tarragona, el DT de Unión Leonardo Madelón dispondrá del retorno del mediocampista, cambiando el sistema táctico y pasando a un 4-4-1-1

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2026 · 11:40hs
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Julián Palacios vuelve al equipo titular e ingresará en lugar de Cristian Tarragona.

Prensa Unión

Julián Palacios vuelve al equipo titular e ingresará en lugar de Cristian Tarragona.

Unión atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura y no es para menos. Luego de un comienzo que no fue el esperado, el Tate hilvanó una racha de tres victorias consecutivas.

Madelón realizará un cambio obligado y podría modificar el esquema

Y eso le permite ubicarse 5º en la zona A, con 13 puntos y de esta manera, clasificarse a los playoffs. Sin embargo, la mala noticia para Unión es que no podrá contar con Cristian Tarragona para visitar a Talleres.

El goleador y figura del equipo fue expulsado ante Instituto y este jueves se conocerá la sanción, ya que podría perderse como mínimo dos encuentros.

En contrapartida, el dato positivo tiene que ver con la vuelta de Julián Palacios, quien había sido expulsado ante Aldosivi y por ello se perdió los últimos dos cotejos.

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Respecto a la formación que pondrá en cancha Leonardo Madelón, es muy factible que el DT decida modificar el esquema y jugar con un solo punta. Así las cosas, el dibujo táctico sería un 4-4-1-1.

Si bien, Eric Ramírez es un candidato para suplantar a Tarragona, el técnico rojiblanco estaría pensando en suplantar al goleador con un carrilero, para soltar a Ignacio Malcorra.

Así las cosas, el único cambio que realizaría Madelón, sería el ingreso de Julián Palacios en lugar de Tarragona y de esta manera Malcorra se desempeñaría como mediapunta, acompañando en ataque a Marcelo Estigarribia.

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