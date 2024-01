De manera muy emotiva, Zenón se despidió del mundo Unión

La realidad es que los hinchas rojiblancos extrañarán a un futbolista que dio todo, jugó al límite el segundo semestre de 2023 y convirtió el gol de la salvación frente a Tigre.

Zenón utilizó en las últimas horas sus redes sociales para despedirse, con emotivas palabras del mundo Unión.

"Siempre dije que me quería ir por la puerta grande, dejando todo y no reprochándome nada, siendo feliz y disfrutando, y gracias a Dios pude lograrlo", expresó.

Para después, afirmar: "Quiero agradecer a los hinchas por el cariño enorme que me dieron, a mi familia que nunca me dejó solo, a mis compañeros, utileros, médicos, cocineros, etc.; agradecido siempre por todo lo que me dieron, es difícil despedirse después de 6 años en este club donde pasé infinidad de momentos, buenos y malos, pero por sobre todo aprendizaje".

En la parte final, añadió: "Simplemente decirle gracias por todo, y que desde este lado van a tener un hincha más siguiendo y apoyándolos siempre, nos veremos a la vuelta Tate querido".

La despedida de Zenón del mundo Unión