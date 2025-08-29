Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Mateo Del Blanco también habló del buen partido de Unión, y esa posibilidad de barajar y dar de nuevo este domingo ante Racing en Avellaneda

29 de agosto 2025 · 00:53hs
Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Mateo Del Blanco arrancó sus declaraciones agradeciendo a toda la gente de Unión que se fue a Mendoza, como también a todos aquellos que estuvieron haciendo fuerza para doblegar a River por Copa Argentina.

"Agradecerle a la gente que vino hasta acá, vino mucha gente, dejar la Copa Argentina atrás y pensar en el torneo, pensar en Racing", tiró.

Para después, añadir: "Montiel subía mucho y dejaba espacios, había que saber cuando pasar al ataque y cuando quedarse. Merecíamos llevarnos la victoria pero no se nos dio".

Más adelante apuntó: "Nos faltó tener la efectividad que tuvimos en Córdoba, meter la pelota, River tiene mucha jerarquía, en el primer tiempo nos costó pero en general hicimos un gran partido. Nos vamos contentos con el rendimiento".

Finalmente, disparó: "Tenemos la revancha rápido y es lo mejor, valoro el esfuerzo de todos, vino mi familia, hicieron un esfuerzo enorme todos para estar acá. Mi cabeza está en Unión, un club que me dio todo".

