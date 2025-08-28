Unión ya se juega una parada histórica ante River en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y cuenta con televisación de TyC Sports.
El minuto a minuto de Unión contra River por Copa Argentina
Unión y River empataron 0 a 0 con un final emocionante y los penales definirán el que sigue adelante en la Copa Argentina
Por Ovación
Cómo llegan Unión y River
El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, buscará dar un nuevo golpe en el torneo más federal del país, tras dejar en el camino a Colegiales (3-1) y eliminar a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia.
River llega como gran candidato, pero también con ciertas dudas. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa semanas intensas: logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores —donde enfrentará a Palmeiras— y viene de dejar escapar dos puntos sobre la hora ante Lanús por el Torneo Clausura.
Síntesis del partido
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Goles:
Cambios: ST 19' Juan Quintero x Ignacio Fernández (R); 23' Lucas Gamba x Cristian Tarragona (U); 29' Augusto Solari x Julián Palacios (U) y Santiago Lencina x Giuliano Galoppo (R); 36' Agustín Palavecino y Agustín Colazo x Franco Fragapane y Marcelo Estigarribia (U); Miguel Borja, Juan Portillo y Facundo Colidio x Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas (R)
Amarillas:
Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Andrés Gariano.