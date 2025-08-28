Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión contra River por Copa Argentina

Unión y River empataron 0 a 0 con un final emocionante y los penales definirán el que sigue adelante en la Copa Argentina

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 21:10hs
El minuto a minuto de Unión contra River por Copa Argentina

Prensa Unión

Unión ya se juega una parada histórica ante River en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y cuenta con televisación de TyC Sports.

Cómo llegan Unión y River

El Tatengue, conducido por Leonardo Madelón, buscará dar un nuevo golpe en el torneo más federal del país, tras dejar en el camino a Colegiales (3-1) y eliminar a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia.

River llega como gran candidato, pero también con ciertas dudas. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa semanas intensas: logró una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores —donde enfrentará a Palmeiras— y viene de dejar escapar dos puntos sobre la hora ante Lanús por el Torneo Clausura.

Live Blog Post

ST 51 minutos: hubo empate y se vienen los penales en Mendoza

Unión y River igualaron 0 a 0 y se vienen los penales para buscar el clasificado a los cuartos de final

Unión River Palacios

Live Blog Post

ST 0 minutos: se juega el complemento, los dos sin cambios

Unión y River por ahora empatan sin goles en Mendoza por la Copa Argentina

Martínez River

Live Blog Post

PT 46 minutos: final de la etapa inicial con paridad en Mendoza

River tuvo la pelota, Unión contó con dos chances claras pero es 0 a 0 en el Malvinas Argentinas

Unión River Salas

Live Blog Post

PT 0 minutos: ya juegan en Mendoza, Unión y River por Copa Argentina

Unión quiere meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina ante River en el Malvinas Argentinas

Unión River Lautaro Vargas.jpg

Síntesis del partido

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Kevin Castaño, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles:

Cambios: ST 19' Juan Quintero x Ignacio Fernández (R); 23' Lucas Gamba x Cristian Tarragona (U); 29' Augusto Solari x Julián Palacios (U) y Santiago Lencina x Giuliano Galoppo (R); 36' Agustín Palavecino y Agustín Colazo x Franco Fragapane y Marcelo Estigarribia (U); Miguel Borja, Juan Portillo y Facundo Colidio x Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas (R)

Amarillas:

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Andrés Gariano.

Unión River Copa Argentina
