La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión bailó a Racing de visitante 4-1 y no le pierde pisada a los líderes por la fecha 7 de la zona A del Clausura Proyección

28 de agosto 2025 · 16:58hs
La reserva de Unión tuvo una respuesta categórica después del tropiezo en casa ante Huracán y este jueves aplastó por 4-1 a Racing en condición de visitante por la fecha 7 de la Zona A del Torneo Clausura Proyección , para no perderle pisada a los punteros.

Fue una actuación brillante del Tatengue en Avellaneda, con pasajes de muy buen fútbol y una eficacia que marcó diferencias desde el arranque. Los goles fueron de Ricardo Solbes, Mateo Peresutti, Ignacio Pedano y Valentín Cerrudo, que le pusieron el moño a una de las victorias más resonantes del campeonato. El descuento en el final fue de Francisco Fraga.

El triunfo no solo significó una recuperación inmediata tras la caída ante el Globo en Santa Fe, sino que también le permitió a Unión escalar posiciones y quedar a solo un punto de la cima. Con 15 unidades, se ubica quinto, pero muy cerca de los líderes Newell’s y Belgrano, que tienen 16.

La tabla está apretada, pero el mensaje fue claro: Unión está para dar pelea. Más allá del resultado, la producción colectiva, la solidez defensiva y la ambición ofensiva reflejaron un equipo que crece y se fortalece con el correr de las fechas.

Formaciones de Racing y Unión

Racing: Francisco Gómez; Jhoan Merino, Galo Volpe, Samir Meza, Nicolás Elosu, Gonzalo Escudero, Ezequiel Reyna, Pedro Paredes, Román Fernández, Alexis Yegros y Alexis Arrúa. DT: Sebastián Romero.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti y Lucas Cacciabue; Misael Aguirre, Santiago Grella y Ricardo Solbes; e Ignacio Pedano. DT: Nicolás Vazzoler.

