Unión empató con River, pero cayó en la definición desde los 12 pasos y quedó afuera de la Copa Argentina. Varios jugadores tuvieron un buen rendimiento

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina.

Matías Tagliamonte (7): Fue una de las figuras del equipo con grandes atajadas y brindando siempre seguridad. En esta ocasión no pudo contener ningún penal, pero el arquero de Unión demostró que está atravesando un muy buen presente.

Lautaro Vargas (5): No desentonó, pero está claro que puede dar más. Le costó progresar en ataque y en la marca ganó y perdió. En el segundo tiempo arriesgó dentro del área y casi termina en gol de River.

Maizon Rodríguez (7): Gran partido del defensor uruguayo, firme en el mano a mano e imponiendo condiciones. Mostró oficio y aplomo ante delanteros de jerarquía. Terminó jugando en una pierna por una lesión en el tobillo.

Valentín Fascendini (5): Discreto rendimiento, tuvo algunas buenas acciones, pero en otras terminó dudando. Falló en su penal más allá de la buena atajada de Armani.

Mateo Del Blanco (5): Por momentos le costó el partido cuando River lo atacó. De todos modos, su empeño y voluntad ayudó para disimular algunas falencias.

Julián Palacios (5): Mucho empeño y sacrificio, es un jugador con gran dinámica y velocidad, pero al que le cuesta ser preciso dentro del área para resolver mejor a la hora de definir o meter centros.

Mauro Pittón (6): Correcto partido, metiendo y recuperando en la zona media. En el segundo tiempo Armani le sacó un remate desde afuera del área y terminó convirtiendo su penal.

Mauricio Martínez (7): Una de las figuras de Unión, casi marca en el final del primer tiempo con un remate que se fue al lado del caño izquierdo. Recuperó y jugó por abajo, además de marcar en los penales con una gran definición.

LEER MÁS: Unión lo pudo ganar, pero falló en los penales y se quedó afuera de la Copa Argentina

Franco Fragapane (5): Al igual que Palacios, mucho sacrificio y disciplina para retroceder y dar una mano en la marca, pero le faltó mayor claridad en los metros finales.

Cristian Tarragona (6): Interesante partido, jugando de espaldas, realizando un desgaste importante para moverse por todo el frente de ataque. Cansado por tanto correr, terminó siendo reemplazado.

Marcelo Estigarribia (6): Lo mismo que Tarragona, jugó mucho de espaldas y lo hizo con criterio. Encabezó la contra que casi termina con el gol de Martínez.

Lucas Gamba (-): Su mejor acción fue el pase para dejar a Palavecino de frente al arco, después incidió muy poco en ataque y falló en la definición desde los 12 pasos.

Augusto Solari (-): Es indudable que le falta ritmo de competencia. Se lo observa lento para correr por el carril y esa falta de velocidad hace que no incida en los metros finales.

Nicolás Palavecino (-): Dispuso de dos chances claras para anotar y en ambas falló. La segunda fue en los últimos desperdiciando la chance para que Unión avance de fase.

Agustín Colazo (-): Pocos minutos en cancha, aunque lo más positivo fue sin dudas la buena definición desde los 12 pasos marcando por primera vez con la camiseta rojiblanca.