Matías Tagliamonte (7): Fue una de las figuras del equipo con grandes atajadas y brindando siempre seguridad. En esta ocasión no pudo contener ningún penal, pero el arquero de Unión demostró que está atravesando un muy buen presente.
El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina
Unión empató con River, pero cayó en la definición desde los 12 pasos y quedó afuera de la Copa Argentina. Varios jugadores tuvieron un buen rendimiento
Por Ovación
Lautaro Vargas (5): No desentonó, pero está claro que puede dar más. Le costó progresar en ataque y en la marca ganó y perdió. En el segundo tiempo arriesgó dentro del área y casi termina en gol de River.
Maizon Rodríguez (7): Gran partido del defensor uruguayo, firme en el mano a mano e imponiendo condiciones. Mostró oficio y aplomo ante delanteros de jerarquía. Terminó jugando en una pierna por una lesión en el tobillo.
Valentín Fascendini (5): Discreto rendimiento, tuvo algunas buenas acciones, pero en otras terminó dudando. Falló en su penal más allá de la buena atajada de Armani.
Mateo Del Blanco (5): Por momentos le costó el partido cuando River lo atacó. De todos modos, su empeño y voluntad ayudó para disimular algunas falencias.
Julián Palacios (5): Mucho empeño y sacrificio, es un jugador con gran dinámica y velocidad, pero al que le cuesta ser preciso dentro del área para resolver mejor a la hora de definir o meter centros.
Mauro Pittón (6): Correcto partido, metiendo y recuperando en la zona media. En el segundo tiempo Armani le sacó un remate desde afuera del área y terminó convirtiendo su penal.
Mauricio Martínez (7): Una de las figuras de Unión, casi marca en el final del primer tiempo con un remate que se fue al lado del caño izquierdo. Recuperó y jugó por abajo, además de marcar en los penales con una gran definición.
Franco Fragapane (5): Al igual que Palacios, mucho sacrificio y disciplina para retroceder y dar una mano en la marca, pero le faltó mayor claridad en los metros finales.
Cristian Tarragona (6): Interesante partido, jugando de espaldas, realizando un desgaste importante para moverse por todo el frente de ataque. Cansado por tanto correr, terminó siendo reemplazado.
Marcelo Estigarribia (6): Lo mismo que Tarragona, jugó mucho de espaldas y lo hizo con criterio. Encabezó la contra que casi termina con el gol de Martínez.
Lucas Gamba (-): Su mejor acción fue el pase para dejar a Palavecino de frente al arco, después incidió muy poco en ataque y falló en la definición desde los 12 pasos.
Augusto Solari (-): Es indudable que le falta ritmo de competencia. Se lo observa lento para correr por el carril y esa falta de velocidad hace que no incida en los metros finales.
Nicolás Palavecino (-): Dispuso de dos chances claras para anotar y en ambas falló. La segunda fue en los últimos desperdiciando la chance para que Unión avance de fase.
Agustín Colazo (-): Pocos minutos en cancha, aunque lo más positivo fue sin dudas la buena definición desde los 12 pasos marcando por primera vez con la camiseta rojiblanca.