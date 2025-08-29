Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauro Pittón y su agradecimiento especial para la gente de Unión

El mediocampista Mauro Pittón resaltó el partido táctico de Unión y también dijo de cambiar el chip rápido para pensar en ganarle a Racing

29 de agosto 2025 · 00:42hs
Mauro Pittón también dejó sus impresiones después del interesante partido que jugó Unión en Mendoza, quedando muy cerca de eliminar al poderoso River.

"Trabajamos en equipo, no pudimos clasificar a la próxima fase pero hay mérito del arquero de River que atajó buenos penales, en los 90' fue parejo, se definió por detalles, esto del azar que tienen los penales, nos vamos con bronca por no avanzar de fase", expresó.

Para después decir que "nosotros venimos trabajando partido a partido, analizando al rival que nos toca, ahora hay que sacar esta derrota lo más rápido y pensar en el partido del domingo, analizar las cosas buenas y las que hay que corregir para crecer como equipo".

LEER MÁS: Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

El mediocampista también soslayó que "entendimos la manera de jugar, queríamos estar en bloque corto, aprovechar los espacios que dejaban, por momentos nos costó en el primer tiempo, tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos. El análisis es bueno".

En otro tramo de la charla subrayó que "salimos rápido, fuimos precisos, más allá de eso también hay que agradecer a la gente de Unión que nos acompañó, que vino un día de semana, y a los que nos apoyaron desde Santa Fe".

Antes de subirse al micro para regresar al hotel, disparó: "Uno trata de aportar desde cualquier lugar para el equipo, brindar lo mejor para ayudar al equipo, se nota el trabajo en conjunto, los cambios entraron bien, nos dieron aire, profundidad, buscamos que todos se potencien".

