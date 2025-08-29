Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, valoró la actuación de sus pupilos, a pesar del desenlace negativo en penales que lo sacó afuera de la Copa Argentina

Con el dolor que significa quedar eliminado por penales, el DT de Unión, Leonardo Madelón, rescató la tarea de sus muchachos ante uno de los equipos de mayor presupuesto en el fútbol argentino.

En el inicio de la conferencia apuntó que "hablé con los muchachos, fue un partido muy digno, dos equipos difíciles, un partido parejo, tiene una propuesta ofensiva y muy buena. Lo controlamos bastante bien, en el final cuando River se cansó tuvimos situaciones claras, por ahí lo pudimos ganar. Es digno, quiero agradecer a la gente de Santa Fe por la energía que nos tiraron, a los que vinieron les digo que hay equipo, estamos dolidos y eso quiere decir que podíamos pasar. Viene Racing y es el menú principal en el torneo".

Más adelante apuntó que "en el entretiempo les dije que River hizo gran parte de lo que sabe y nosotros nos dedicamos a controlar, lo entendimos en los 5' finales del primer tiempo, somos un equipo ancho que llega por las bandas. En el segundo tiempo, River no encontraba variantes, nosotros cerramos el partido con una buena imagen. Es positivo, quedaste eliminado, fue empate que te ganan en fase de penales. Es un chico que estamos armando y conociendo Palavecino, la del gol no lo podes culpar, le quedó para la pierna zurda que no es la hábil, hubo una anterior. Partido parejo, cada uno con sus herramientas. Los felicité a los pibes, estamos bien".

El orientador también subrayó que "estoy tranquilo, esto lo sacamos rápido, viernes vuelo a Buenos Aires, algunos descansarán, veremos como terminaron, Maizon me quedé preocupado porque pensé que era muscular, es en el tobillo, todavía no se pudo diagnosticar, si está afuera hay soldados que están listos para jugar".

Lo que viene para el domingo

"Este viernes y sábado anuncian lluvias, veremos cómo podemos mantener la logística, recuperaciones, para llegar bien a Racing, vi un equipo serio, con las cosas claras, no perdimos el partido, la fase fue por penales y quedamos afuera. Nos alimenta la esperanza que podemos darle batalla a cualquier equipo, nuestra tarea es sumar, salir de abajo, el punto sirvió el otro día porque los demás perdieron puntos. Seguir creciendo y conociendo jugadores, los que llegaron. Solari entró bien, estoy tranquilo, estoy bien".

Después agregó: "Tenemos que ser abiertos los entrenadores, estamos motivando a todos, darle chance a algunos que vienen entrenando mucho, Racing juega diferente a River, lo vamos a analizar. Me sorprendieron bien, estuvimos a tono con el planteo, nunca sacamos los dos puntas, exigimos a los centrales, Tarragona y Estigarribia hicieron un esfuerzo importante, a partir de la superioridad que generamos en el medio, explotamos por los costados. El fútbol no es tan fácil".

En referencia al momento de Tagliamonte sostuvo que "ojalá, le hablé y le dije que era un club lindo, que se quede mucho tiempo, empezar a mejorar la cantidad de entrenamientos, insistir y no regalar nada, está en un pico alto, no se puede equivocar como nadie, hay una competencia interna linda, dolido porque no pudimos pasar pero conforme con el equipo".

La actualidad en este semestre

"Estamos sumando, podíamos haber tenido más puntos, le ganamos a Estudiantes, ganamos de visitante, una tarde floja con Argentinos, después el equipo compitió en un tono alto, hay que seguir por ahí, no prometer nada, ellos mismos están mejorando y creciendo. Muchos visitantes tenemos, sacar provecho de jugar con Racing, en el torneo local le está costando, hay que valorarnos nosotros, que el hincha lo haga, con Huracán se sintió algún murmullo, no nos tiene que pasar, los pibes dan todo, uno da un pase mal pero no hay mala intención. Apoyar porque estamos muy bien".

Antes de su despedida, agregó: "Cuando vas a jugar con estos equipos hay que animarse, cuando uno nace quiere jugar en esos clubes, la motivación está, el espectro del fútbol nos vio, somos un equipo serio, no ganó pero es un equipo picante, sacarlo rápido y pensar en Racing"