Martínez volvió a ser uno de los puntos altos de Unión

Mauricio Martínez opinó que Unión se le plantó de igual a igual a River, a pesar de la dolorosa eliminación por penales. "Ahora hay que pensar en Racing", tiró

Mauricio Martínez volvió a sobresalir en el mediocampo de Unión, incluso con un par de chances claras de poder convertir, algo que no sucedió en Mendoza.

El volante incluso en una jugada puntual reconoció que "la vi adentro, trato de romper líneas, como me pide el entrenador, cuando engancho pateo y pegó en la defensa de ellos".

Más adelante puntualizó que "el plantel de River tiene campeones del mundo, jugamos bien ante un gran rival, Unión estuvo a la altura, no nos alcanzó pero hicimos un gran partido".

En relación al gol que erró sobre el final Palavecino, disparó: "Lo saludé, le di confianza, nadie quiere errar un gol, pero cuando uno falla ante equipos como River después lo paga caro. Hicimos un gran partido desde lo táctico. Pensé que lo íbamos a sacar adelante, nos costó en los penales".

Antes de irse a descansar, añadió que "si nosotros hacíamos un gran partido lo podíamos ganar, no se dio. Hay que descansar, tomar el vuelo a Buenos Aires y pensar en Racing".