Uno Santa Fe | Unión | Unión

Martínez volvió a ser uno de los puntos altos de Unión

Mauricio Martínez opinó que Unión se le plantó de igual a igual a River, a pesar de la dolorosa eliminación por penales. "Ahora hay que pensar en Racing", tiró

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 00:26hs
Martínez volvió a ser uno de los puntos altos de Unión

Mauricio Martínez volvió a sobresalir en el mediocampo de Unión, incluso con un par de chances claras de poder convertir, algo que no sucedió en Mendoza.

El volante incluso en una jugada puntual reconoció que "la vi adentro, trato de romper líneas, como me pide el entrenador, cuando engancho pateo y pegó en la defensa de ellos".

Más adelante puntualizó que "el plantel de River tiene campeones del mundo, jugamos bien ante un gran rival, Unión estuvo a la altura, no nos alcanzó pero hicimos un gran partido".

LEER MÁS: Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

En relación al gol que erró sobre el final Palavecino, disparó: "Lo saludé, le di confianza, nadie quiere errar un gol, pero cuando uno falla ante equipos como River después lo paga caro. Hicimos un gran partido desde lo táctico. Pensé que lo íbamos a sacar adelante, nos costó en los penales".

Antes de irse a descansar, añadió que "si nosotros hacíamos un gran partido lo podíamos ganar, no se dio. Hay que descansar, tomar el vuelo a Buenos Aires y pensar en Racing".

Unión Martínez River
Noticias relacionadas
madelon, tras la eliminacion: union hizo un partido digno, hay equipo

Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

con armani como figura, river elimino por penales a union y esta en los cuartos de final de la copa argentina

Con Armani como figura, River eliminó por penales a Unión y está en los cuartos de final de la Copa Argentina

copa argentina: todo el color de los hinchas de union en mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

la reserva de union aplasto a racing de visitante y quedo a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Lo último

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Mauro Pittón: Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos

Mauro Pittón: "Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos"

Martínez: Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó

Martínez: "Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó"

Último Momento
Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Mauro Pittón: Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos

Mauro Pittón: "Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos"

Martínez: Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó

Martínez: "Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó"

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

El uno por uno de Unión en la eliminación de la Copa Argentina

Madelón, tras la eliminación: Unión hizo un partido digno, hay equipo

Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

Ovación
Martínez: Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó

Martínez: "Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó"

Mauro Pittón: Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos

Mauro Pittón: "Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos"

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná