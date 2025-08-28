Todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza para otra cita en la Copa Argentina

Pese a ser día de semana y en Mendoza, los hinchas de Unión hicieron el esfuerzo para acompañar al equipo en la Copa Argentina

Unión volvió a decir presente en la Copa Argentina y, como ya es costumbre, sus hinchas también jugaron su partido. Más de 1.000 almas rojiblancas se hicieron sentir en Mendoza para alentar en el cruce de octavos de final ante River, en un contexto que no era nada fácil: día de semana, viaje largo y casi sin plata.

Pero cuando se trata de Unión, no hay excusas. La pasión supera las dificultades y eso se volvió a ver en las tribunas del estadio Malvinas Argentinas, donde los colores rojiblancos flamearon con fuerza y las gargantas no se guardaron nada.

La mayoría de los fanáticos llegaron desde Santa Fe, aunque también hubo presencia de tatengues radicados en distintos puntos del país. Algunos viajaron en colectivos, otros en autos particulares, y no faltaron los que, sin entradas ni certezas, igual dijeron “voy”.

La postal fue la de siempre: camisetas, banderas, cantos, abrazos y emoción. Porque cada vez que Unión juega, su gente convierte cada partido en una pequeña peregrinación. Esta vez, Mendoza fue el escenario de una nueva muestra de fidelidad.

En tiempos donde el equipo busca reencontrarse con su mejor versión, los hinchas siguen marcando el camino con su aliento incondicional. No importa la categoría ni el rival. Unión va con su gente a todas partes. Y esa, también, es una forma de competir.

