Del golazo a la goleada: Unión le ganó a Sarmiento 4-1 y sumó su segundo triunfo al hilo

Unión goleó 4-1 a Sarmiento en el 15 de Abril, cosechó su segunda victoria consecutiva y confirmó su levantada con una gran actuación

Unión volvió a festejar en el 15 de Abril con una contundente goleada ante Sarmiento. El equipo de Leonardo Madelón comenzó con algunas dificultades, pero encontró en Cristian Tarragona al hombre que abrió el camino. A partir de allí, el Tate creció, aprovechó los espacios y terminó construyendo una victoria que confirmó su levantada y sumó confianza.

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Tarragona abrió el camino y el Tate justificó la ventaja

Casi nada por no decir nada había pasado en el primer cuarto de hora aún cuando Sarmiento parecía mejor plantado en la cancha tratando de presionar la salida del equipo rojiblanco no dejándolo jugar con espacios. Y el plan le venía saliendo bien al equipo visitante que insinuaba más que Unión dado que el partido se jugaba más cerca del arco rojiblanco que del arco de Sarmiento.

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Pero todo se modificó en el preciso instante en que el Cristian Tarragona recibió el balón y sin dudarlo aunque estaba lejos del arco ejecutó un remate potente y preciso para vencer la resistencia del arquero Thyago Ayala. Un golazo de Tarragona cuando se jugaban 18 minutos para poner al Tate arriba en el marcador.

Y ese gol sin dudas que mejoró el rendimiento del equipo conducido por Leonardo Madelón dado que a partir de la ventaja comenzo a manejar el balón y disponer de espacios ante el adelantamiento de Sarmiento

Cuando se jugaban 22 minutos, Madelón se vio obligado a mover el banco ya que Mauro Luna Diale debió salir por una molestia muscular y en su lugar ingreso Ignacio Malcorra. Precisamente fue Malcorra el que estuvo muy cerca de marcar el segundo gol de Unión cuando a los 27 minutos el Tate salió de contra y el experimentado volante picó por derecha frenó y termin´0 sacando un remate que pegó en el travesaño y se fue por arriba.

Ya en el final cuando se jugaba tiempo de descuento, Unión recuperó el balón en mitad de cancha y Marcelo Estigarribia a 40 metros del arco remató y el balón pasó muy cerca del caño derecho.

Unión que no había arrancado de la mejor manera, se fue a los vestuarios justificando el triunfo parcial por lo hecho después del gol de Tarragona. En el comienzo del segundo tiempo y como era lógico de suponer, Sarmiento salió decidido a buscar el empate y si bien no tenía claridad, jugaba en campo rojiblanco y más cerca del arco defendido por Matías Mansilla quien respondió de forma segura a los 8 minutos atajando un remate de Ulises Giménez.

Antes el Tate se había aproximado con un remate desviado de Tarragona a los 3 minutos, en tanto que a los 12, Malcorra habilitó a Tarragona pero el balón se le fue un poco largo y terminó atrapando el arquero Ayala.

El partido se planteaba con Sarmiento manejando el balón y con Unión apostando por la contra. A los 14 minutos Junior Marabel aguantó bien de espaldas giro e hizo pasar de largo de Juan Pablo Ludueña pero el remate del delantero paraguayo se fue por encima del horizontal. Pero Unión con espacios volvió a mostrar eficacia repitiendo el protagonista.

A los 15 minutos, Juan de Dios Pintado aceleró por el centro del campo para meter un pase hacia la derecha que Malcorra con sabiduría, supo esperar recibir y meter un centro que cruzo el área y que Cristian Tarragona debajo del arco y sin oposición terminó empujando el balón a la red para el 2 a 0.

Malcorra y Ramírez sellan la goleada del Tate

A los 25 minutos Madelón dispuso del segundo cambio haciendo ingresar a Misael Aguirre en lugar de Cuello, que pidió el cambio muy extenuado producto del desgaste hecho por el carril izquierdo.

Sarmiento intentaba con algún remate de media distancia y tratando de empujar con pelotazos, pero Unión se defendía con solvencia además de que Mansilla transmitía seguridad en el juego aéreo.

Cuando se jugaban 28 minutos Malcorra que estaba haciendo un buen partido, se hizo presente en la red con un golazo rematando de zurda cruzado al segundo palo, para decretar el 3 a 0.

El Kiwi estuvo cerca de descontar cuando a los 31 minutos, Marabel ganó de cabeza dentro del área pero el balón fue atrapado por Mansilla sin dar rebote. A los 32 minutos Madelón mando a la cancha a Eric Ramírez en lugar de Estigarribia y a Mateo Peressutti por Menossi.

Y a los 34 llegó el descuento de Sarmiento con un remate de zurda de Julián Mavilla que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Mansilla para establecer el 3 a 1.

Pero el Tate no se conformó con la ventaja parcial y Eric Ramírez presionó la salida de Sarmiento le robó el balón a Renzo Orihuela y encaró directo al arco para definir de derecha y establecer el definito 4 a 1.

El Tate volvió al triunfo en el 15 de Abril pero además goleó y gusto para sumar su segunda victoria consecutiva y lo hizo ante un rival que llegaba con una racha más que interesante de cuatro victorias al hilo. Por eso vale aún más la forma en la que terminó ganando y eso significó que sea despedido con aplausos por su gente.

Síntesis

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles: PT 17’ Cristian Tarragona (U). ST 15’ Cristian Tarragona (U); 29’ Ignacio Malcorra (U), 33’ Julián Mavilla (S); 38’ Eric Ramírez (U).

Cambios: PT 21’ Ignacio Malcorra x Luna Diale (U). ST 0’ Ulises Giménez x Contreras (S); 21’ Pablo Magnín x Salle, Gastón González x Herrera (S); 26’ Misael Aguirre x Cuello (U); 29’ Mateo Peresutti x Menossi (U), Eric Ramírez x Estigarribia (U); 36’ Diego Churín x Marabel (S).

Amonestados: Malcorra (U), Suárez y Contrera (S).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: 15 de Abril.